Veguellina del Órbigo celebra la XXXV edición de la Feria del Ajo

Publicado por Rubén García León Creado: Actualizado:

Veguellina de Órbigo ha celebrado este jueves la XXXV edición de la Feria del Ajo. Un evento que trasciende lo comercial para convertirse en un auténtico homenaje a la identidad de la ribera del Órbigo, su cultura, tradiciones, así como el esfuerzo de sus agricultores. El acto institucional ha tenido lugar lugar en la nueva Escuela de Música de Villarejo, que precisamente se inauguró también ayer, con el homenaje al jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta en León, Fidentino Reyero, que ha ejercido de pregonero y que ha estado acompañado del delegado, Eduardo Diego, el alcalde, José Manuel Acebes, y diputados y alcaldes de la zona. La Escuela está dedicada a la banda de Veguellina por su trabajo y su dedicación durante estos años llenando el pueblo de música.

El acto ha comenzado con la intervención del vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller, quien ha destacado el valor estratégico del ajo del Órbigo y del que ha afirmado que "no es solo un condimento, es el fruto del esfuerzo diario de todas las personas que viven en el campo". También ha remarcado la apuesta de la Diputación por la cultura rural, con inversiones de 450.000 euros anuales en Escuelas de Música y las 140.000 para la cubierta del nuevo edificio ubicado en Veguellina de Órbigo. Posteriormente, ha mencionado su participación, apelando al sentimiento de pertenencia alegando que como leoneses "somos los mejores embajadores de nuestros productos fuera de nuestras fronteras". Posteriormente prosiguió su discurso dando pie al pregonero de la feria.

Fidentino Reyero, como primer pregonero de la Feria del Ajo, ha agradecido a José Manuel Acebes la invitación que le realizó para que fuese pregonero. También ha recordado su vinculación profesional y personal de casi 30 años con el municipio, desde la construcción del polígono agroindustrial de Villanueva de Órbigo, hasta las modernizaciones de regadíos. Además, ha subrayado la importancia de apoyar el sector agroalimentario para combatir la despoblación. Ha hecho énfasis en el valor del ajo como "uno de los productos más emblemáticos de nuestra tierra" con el papel del río Órbigo bañando estas tierras que dan frutos.

Reyero ha reconocido que "el ajo es un símbolo de historia, cultivo, economía y futuro". También ha enaltecido la cultura rodeada al ajo y cómo la población de la ribera del Órbigo ha sabido valorar un producto tan complejo. Por su parte, el alcalde, José Manuel Acebes, se ha mostrado agradecido con la presencia de autoridades, productores y vecinos, y ha reafirmado el compromiso municipal con esta cita anual que alcanza ya 35 ediciones.

La feria, una de las más multitudinarias del verano, estaba repleta de gente. Nada más entrar, se encuentra el mosaico de la asociación Ajusmar, que colabora activamente en el desarrollo de esta feria, el cual luce un mercadillo donde están a la venta numerosas ristras de ajos, tanto de la provincia de León como de la de Zamora. De hecho, cuentan con la representación de municipios como Toro, Cuelgamures, Fresno de la Vega, San Andrés, Ardón, Toral de Fondo, etc. El ajo como principal atracción, algo tan simple y tan difícil de valorar correctamente. Estos municipios han demostrado cómo se tienen que hacer las cosas y cómo mantenerlas en el tiempo.

La jornada ha discurrido en un ambiente festivo, fotografías protocolarias y el intercambio de regalos, destacando el reconocimiento a la Banda de Veguellina. Políticos y asistentes han recorrido uno a uno los puestos, parándose en el ajo zamorano y el de Fresno de la Vega entre otros. Esta feria se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario agroalimentario leonés, demostrando que la unión entre administraciones, productores y vecinos es clave para el futuro del mundo rural.