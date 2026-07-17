El humorista Quequé es puesto en libertad

Publicado por Agencias Salamanca Creado: Actualizado:

El humorista salmantino Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, ha sido detenido en Salamanca por la Policía Nacional por un delito de desobediencia por el que está siendo investigado en un juzgado de Madrid, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un comunicado. El cómico ha pasado la noche en los calabozos de la capital salmantina.

A lo largo de la mañana y como han anunciado fuentes judiciales, el magistrado de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Salamanca ha acordado la libertad para Héctor de Miguel (Salamanca, 6 de enero de 1977). De Miguel queda ahora a disposición del juez de Madrid que dictó la orden de busca y captura en el marco de unas diligencias por desobediencia.

Al parecer, el humorista habría desoído los requerimientos para cumplir una pena que le fue impuesta en una sentencia condenatoria en marzo de 2024. Fuentes judiciales explicaban que se trata de una condena dictada por la sección duodécima de la Audiencia de Madrid que le impuso la obligación de pagar 41.800 euros al periodista Alfonso Rojo por una intromisión ilegítima a su honor, un montante que el humorista ya habría pagado.

Sin embargo, las mismas fuentes señalan que no habría atendido de forma adecuada la lectura del encabezamiento y fallo de la sentencia en su programa, ni tampoco habría colgado correctamente la sentencia en sus perfiles en redes sociales, tal y como se le exigía, lo que habría motivado esta investigación por desobediencia que ha provocado su detención.

Esta mañana, en su comparecencia ante el juez, De Miguel se ha acogido a su derecho a no declarar aunque ha facilitado un domicilio donde poder ser notificado. Tras salir en libertad, el humorista ha subido un «story» a su cuenta de Instagram viendo la noticia en la televisión de un bar y diciendo: «¡Qué hijo de puta! A ver si va palante de una vez».

El humorista también ha sido protagonista judicial en otras causas recientes. Así por ejemplo, el pasado mes de marzo el Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza número 6 de Valladolid acordó la apertura de juicio oral contra el salmantino por un delito de coacciones contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

Abogados Cristianos explicó que el humorista hizo un llamamiento animando a sus oyentes a llamar a Abogados Cristianos para increpar a su presidenta, Polonia Castellanos, y que una vez se conoció la querella que la organización de juristas le había interpuesto tras animar a dinamitar el Valle de los Caídos.