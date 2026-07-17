Proyecto Hombre León pone el foco en el riesgo de las adicciones en mayores de 65 años

La adicción no tiene edad y la prevención tampoco. Para abordar un problema que permea todas las edades y condiciones, la Fundación Cals (Proyecto Hombre León) ha consolidado nuevas líneas de trabajo en el ámbito de la prevención con el foco puesto en personas mayores de 65 años, personas con discapacidad y trabajadores y trabajadoras.

En talleres que se basan en la identificación y gestión de emociones se abordan los factores de riesgo que llevan al consumo, especialmente al de hipnosedantes o ansiolíticos cuya naturalización por parte del entorno o del propio sistema médico dificulta aún más su detección y abordaje.

Pero la actuación con mayores no se queda solo en alertar de los riesgos. «Hemos buscado promover alternativas de ocio saludables, nuevas rutinas, espacios de encuentro y proyectos que devuelvan las ganas y el sentido", explica la memoria anual de la Fundación Cals. Prevenir las adicciones en mayores implica una nueva mirada, «dejar de lado los prejuicios y crear espacios reales de cuidado». La fundación, que cumplió 40 años en 2025, presentó este viernes su memoria de actividades con una cifra récord: un total de 2.800 personas fueron atendidas entre todas las áreas de intervención, con un incremento de unas 1.000 personas respecto al ejercicio anterior.

La directora de la oenegé, Tania Paz Ramón, señaló que «aunque en los últimos años ya se apreciaba una evolución ascendente, el crecimiento de este año responde a la consolidación y expansión de las actuaciones preventivas».

La Fundación Cals, en colaboración con el Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento de León, constituye uno de los Servicios de Referencia de Prevención del Comisionado Regional para la Droga de la Junta de Castilla y León para la atención de menores y jóvenes en la provincia.

La mayor apuesta por la prevención se observa también en otros programas de la provincia, «especialmente en San Andrés del Rabanedo y Ponferrada», apuntó. «Nuestra labor preventiva ha evolucionado para adaptarse y dar respuesta a las nuevas realidades sociales, ampliando el foco más allá del ámbito escolar para convertir la prevención en una herramienta comunitaria que alcanza a todas las etapas de la vida».

En este sentido, la consolidación de líneas de trabajo pioneras para mayores de 65 años, personas con discapacidad, personal laboral «ha supuesto uno de los mayores esfuerzos», sostiene la entidad. A través de talleres que buscan la identificación y gestión de las emociones, buscan ponerle nombre a lo que se siente como primer paso «para entendernos y saber conducirnos con nuestros sentimientos». El grueso de las actividades de prevención sigue siendo el ámbito escolar, con 969 personas, seguidas de 377 en el ámbito familiar y 306 en el ámbito comunitario. En el ámbito laboral llegaron a 116 personas adultas y en el comunitario a 106 entre jóvenes y adultas.

PABLO SANTAMARTA

Además, la entidad ha reforzado las intervenciones relacionadas con el uso adecuado de las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (Tric), una demanda cada vez mayor por parte de familias, docentes y representantes políticos. «Cada vez son más las personas o profesionales que formamos para que ejerzan como agentes preventivos dentro de su ámbito de actuación, entre ellas monitores/as, policías, agentes de salud», matizó Tania Paz.

En prevención, la participación de menores y jóvenes mantiene una distribución prácticamente equilibrada entre chicos y chicas. Sin embargo, en el programa Indícale, dirigido a adolescentes que ya presentan problemas de consumo de sustancias y/o juego (pero no adicción) o uso problemático de las TRIC, empiezan a apreciarse diferencias por sexo, con una predominancia de los varones (70,45 %).

La prevención del consumo inadecuado de fármacos es una línea prioritaria que se ha impulsado durante el 40 aniversario de la entidad, unida a la promoción de la salud mental y la visibilización de las dificultades y problemáticas que afectan a las mujeres en relación con consumo de sustancias y el juego.

«Nos preocupa el incremento de consumo de vapers por la baja percepción de riesgo asociada a estos dispositivos»

La memoria realiza una mención especial a la elaboración del programa S-fúmate menores y jóvenes (que se suma al de personas adultas operativo desde el 2010), en colaboración con el Comisionado Regional para la droga y PH Valladolid para el abordaje de la adicción a la nicotina en jóvenes. En este ámbito, «nos preocupa especialmente el incremento de consumo de cigarrillos electrónicos o vapers, favorecido por la baja percepción de riesgo asociada a estos dispositivos».

En el área de tratamiento, con 374 personas atendidas, el perfil mayoritario es de un hombre de unos 45 años consumidor de cocaína y otras sustancias. En este terreno, destaca la presencia en una parte de las personas que acuden a tratamiento de adicción no solo a drogas, sino que también al juego. La fundación Cals es, desde hace años centro de referencia en Castilla y León para el tratamiento de ambas problemáticas. En cuanto a las familias, se mantiene una participación mayoritaria de mujeres (madres o parejas), acompañando en los procesos educativo-terapéuticos.

Además, la fundación ofrece en la provincia el único recurso residencial especializado: la comunidad terapéutica de Ponferrada. «A pesar de las dificultades vividas años atrás, que llegaron a poner en riesgo su permanencia, este recurso continúa siendo un pilar esencial dentro del modelo de intervención y se complementa con los Centros de Día de León (Padre Isla) y Ponferrada (Fuentesnuevas)», explica la entidad. La camiseta solidaria de la diseñadora Silvia Fernández, y el respaldo de la Fundación “la Caixa”, ha servidio para acometer reformas esenciales en sus instalaciones. Otra línea de actuación es la integración sociolaboral, clave en el éxito a largo plazo de los procesos. A los programas Incorpora (Fundación “La Caixa”) e Insola + (Fondo Social Europeo) se ha sumado como novedad, el Proyecto Omega Next para dotar a las personas usuarias de competencias digitales bajo el marco europeo DigComp y reducir la brecha digital que es una barrera en el acceso al empleo. En el ámbito de la formación, el Máster de formación permanente en Adicciones de la Universidad de León, en colaboración con Fundación Cals tiene una trayectoria de más de 15 años, «con el valor añadido de ofrecer la posibilidad de realizar las prácticas en nuestros centros, junto a alumnado de otras universidades». Un equipo humano de 23 profesionales y el grupo de voluntariado hacen posible la labor de la Fundación Cals (Proyecto Hombre León) desde la gestión administrativa hasta la terapia directa.