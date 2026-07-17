León, en alerta por riesgo extremo de incendios este domingo ante la llegada de calor sahariano

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la comunidad desde el próximo domingo, 19 de julio, y hasta el miércoles 22, lo que conlleva que no se puede hacer fuego en el monte, ni barbacoas o usar material pirotécnico y se suspenden todas las autorizaciones de uso de fuego vigentes.

Con Castilla y León en riesgo alto de incendios desde el pasado 12 de junio, la Consejería de Medio Ambiente activa de nuevo esta alerta por las previsiones de calor, humedad y viento, con medidas preventivas y prohibiciones para la población.

Esta resolución, que publica este viernes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), incluye la prohibición del uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores o radiales.

Se exceptúa de esta prohibición el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural o telecomunicaciones, cuando hayan sido comunicadas.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas para el periodo del 19 al 22 de julio se espera un patrón sinóptico muy desfavorable, conformado por una DANA al noroeste de la península Ibérica, una dorsal anticiclónica y la afección de una continental Sahariana que afectarán de forma intensa al menos esos días.

Ello con un aumento de las temperaturas en la Comunidad que será destacable a partir del domingo 19 de julio cuando se prevén temperaturas entre los 36-38ºC incluso llegando a los 39ºC en zonas del sur, estas altas temperaturas podrán extenderse al menos hasta el miércoles 22 de julio; con previsibles avisos AEMET por altas temperaturas o declaraciones de ola de calor en esos días.

A la vez las humedades relativas serán extremadamente bajas tanto las mínimas que pueden bajar de forma generalizada a valores entre el 5-10%, como las máximas nocturnas que en las provincias del sur de la Comunidad podrán no subir durante la madrugada del 25-30%.

Con ello, el Índice de Peligro de incendios forestales de AEMET se situará en niveles extremos o muy altos en la Comunidad durante esos días.

Y, además, previsiblemente las tormentas no serán generalizadas, con rachas máximas muy destacables en la zona Sureste de Castilla y León, pueden llegar a los 40-50 km/h en amplias zonas.

Ante ese escenario, y de acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia AEMET como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio implicará un incremento significativo de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio, lo que incrementa el peligro.