¿Qué ocurrió tal día como hoy, 20 de julio?

Los primeros pasos del hombre en la Luna. NASA

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Un 20 de julio, de 1969 el hombre llegó a la Luna; en 1976 la sonda Viking I de la NASA es la primera nave en posarse sobre Marte; y en 2015 Cuba y EEUU restablecen relaciones diplomáticas tras 54 años de ruptura.

Día Mundial del ajedrez.

Día Internacional de la Luna.

1221.- Colocan la primera piedra de la catedral de Burgos.

1881.- El jefe sioux 'Toro Sentado' se entrega al Ejército estadounidense en Fort Buford (Dakota del Norte).

1897.- Sesión inaugural de la Academia Brasileña de Letras, primera de esta clase en Sudamérica.

1923.- Pacho Villa es asesinado en México.

1933.- El Tercer Reich firma el Concordato con El Vaticano.

1936.- Muere el general Sanjurjo al estrellarse su avioneta cuando iba a encabezar el golpe de Estado contra la República española.

1936.- Asalto republicano al cuartel de la Montaña, único reducto en Madrid de los rebeldes franquistas, con cientos de bajas.

1944.- Atentado fallido contra Hitler en Rastenburg en la operación 'Valkiria'.

1948.- Syngman Rhee es elegido primer presidente de la República de Corea del Sur, tras la división de la península en dos países.

1949.- Finaliza la primera Guerra árabe-israelí, iniciada en 1948 al crearse el estado de Israel.

1951.- Asesinan de un disparo en Jerusalén a Abdullah, rey de Jordania, cuando accedía a la mezquita de Omar.

1969.- El hombre llega a la Luna en el Apolo XI. Neil Armstrong pisa primero su superficie, le sigue Edwin Aldrin y Michael Collins permanece en la nave.

1971.- Descubrimiento de la Dama de Baza (Granada), uno de los hallazgos arqueológicos más destacados del siglo XX en España.

1972.- Se inaugura el Templo de Debod en Madrid, donado por el gobierno egipcio en 1968 en agradecimiento por la ayuda al salvamento de los templos de Abu Simbel.

1974.- Tropas turcas invaden Chipre en respuesta al golpe de Estado de oficiales griegos de la Guardia Nacional.

1976.- La sonda Viking I de la NASA, primera nave en posarse sobre Marte.

1979.- Asume el poder el primer Gobierno sandinista tras la derrota de la Guardia Nacional somocista en Nicaragua.

1985.- Hallazgo del pecio del galeón español 'Nuestra Señora de Atocha' frente a Florida (Estados Unidos). Fue hundido en 1622, con metales preciosos y joyas.

1988.- Es detenido el boliviano Roberto Suárez Gómez, 'el rey de la coca', cerca de la frontera con Brasil.

1992.- Vaclav Havel abandona la presidencia de Checoslovaquia tras bloquear los eslovacos su reelección en el Parlamento.

2002.- España y Marruecos alcanzan un acuerdo sobre la isla de Perejil. Se vuelve a la situación anterior a la ocupación marroquí.

2004.- El español Josep Borrell es elegido presidente del Parlamento Europeo.

2007.- El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo secuestra la revista El Jueves por presuntas injurias al sucesor de la Corona.

2009.- Condenan al expresidente peruano Alberto Fujimori a 7 años y seis meses de prisión por corrupción en el pago de 15 millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos.

2011.- Francisco Camps dimite como presidente de la Generalitat valenciana días después de anunciarse que sería juzgado por el 'caso de los trajes', del que fue exculpado.

2015.- Cuba y EEUU restablecen relaciones diplomáticas, tras 54 años, con la apertura de embajadas.

2017.- Exhuman los restos de Salvador Dalí para extraer su ADN por una demanda de paternidad.

2020.- Ratificada la condena de 8 años de prisión por cohecho al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, imputado por el caso 'Sobornos 2012-2016'.

2023.- Google presenta Gemini, su inteligencia artificial.

NACIMIENTOS

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1304.- Francesco Petrarca, poeta italiano.

1822.- Gregor Mendel, padre de la genética moderna.

1918.- Olga Ramos, cupletista española.

1919.- Edmund Hillary, neozelandés pionero en escalar el Everest.

1925.- Jacques Delors, expresidente francés de la Comisión Europea.

1933.- Cormac McMarthy, escritor y guionista cinematográfico estadounidense.

1938.- Natalie Wood, actriz estadounidense.

1947.- Carlos Santana, guitarrista mexicano.

1966.- Enrique Peña Nieto, expresidente mexicano.

1973.- Haakon Magnus, príncipe heredero de Noruega.

1980.- Gisele Bündchen, modelo brasileña.

DEFUNCIONES

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1937.- Guillermo Marconi, italiano y padre del telégrafo inalámbrico.

1945.- Paul Valery, escritor francés.

1973.- Bruce Lee, actor estadounidense.

1990.- Serguei Paradjanov, cineasta soviético.

2004.- Antonio Gades, bailarín español.

2011.- Lucien Freud, pintor británico.

2013.- Helen Thomas, periodista estadounidense.

2014.- Álex Angulo, actor español.