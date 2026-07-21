¿Encuentras un pollo caído en el suelo? El 112 de Castilla y León lanza una guía visual para saber cómo actuar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Es una escena habitual durante la primavera y el verano: pasear por el campo o la ciudad y encontrar un polluelo o un vencejo en el suelo. El instinto inmediato suele ser pensar que el animal está abandonado o herido y necesita protección urgente. Sin embargo, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León advierte que intervenir sin conocimiento puede ser perjudicial y que, en la mayoría de los casos, se trata de un proceso natural de aprendizaje. Para aclarar dudas, han difundido una clara guía visual que enseña a evaluar la situación.

El primer paso fundamental, según la infografía, es determinar si el animal está sangrando o visiblemente herido. Si la respuesta es afirmativa, se debe contactar inmediatamente con un centro de recuperación de aves, llamando al 112 para que activen a los agentes forestales, medioambientales o al SEPRONA.

Si el ave no presenta heridas visibles, el siguiente paso es identificar de qué tipo de pollo se trata y en qué etapa de desarrollo se encuentra. La guía distingue entre un "recién nacido" (con plumón escaso), un "emplumado", un "volantón" (emplumado y capaz de dar pequeños saltos) y un "vencejo".

Para los polluelos de passeriformes (recién nacidos o emplumados), si se localiza el nido, la acción correcta es devolverlo con sumo cuidado. Los padres no rechazarán a la cría por el olor humano, pero es crucial observar desde gran distancia para confirmar que regresan a alimentarlo en las siguientes dos horas. Si el nido no se encuentra o es inaccesible, se debe intentar crear un nido artificial seguro en las proximidades donde se halló el pollo y dejarlo allí. En caso de que los padres no acudan tras dos horas, se debe avisar a un centro de recuperación.

Una situación diferente es la de los volantones o los vencejos que están en el suelo. Si se encuentran en un lugar peligroso (cerca de tráfico, mascotas, etc.), basta con moverlos con cuidado a un lugar seguro cercano y alejarse. Si el lugar no es peligroso, la recomendación es clara: "¡No hagas nada!". Los volantones suelen pasar por una fase de aprendizaje de vuelo en el suelo y sus padres están cerca vigilando y alimentándolos. En el caso específico de los vencejos, que tienen dificultades para alzar el vuelo desde el suelo, la guía indica probar si vuelan desde las manos a la altura del pecho. Si lo hacen con éxito, ¡enhorabuena! Se ha salvado a un pollo de una especie amenazada.