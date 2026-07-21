¿Encuentras un pollo caído en el suelo? El 112 de Castilla y León lanza una guía visual para saber cómo actuar
La mayoría de estas situaciones no requieren intervención humana. La infografía detalla los pasos clave para diferenciar si el ave necesita rescate o si solo está aprendiendo a volar
Es una escena habitual durante la primavera y el verano: pasear por el campo o la ciudad y encontrar un polluelo o un vencejo en el suelo. El instinto inmediato suele ser pensar que el animal está abandonado o herido y necesita protección urgente. Sin embargo, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León advierte que intervenir sin conocimiento puede ser perjudicial y que, en la mayoría de los casos, se trata de un proceso natural de aprendizaje. Para aclarar dudas, han difundido una clara guía visual que enseña a evaluar la situación.
El primer paso fundamental, según la infografía, es determinar si el animal está sangrando o visiblemente herido. Si la respuesta es afirmativa, se debe contactar inmediatamente con un centro de recuperación de aves, llamando al 112 para que activen a los agentes forestales, medioambientales o al SEPRONA.
Si el ave no presenta heridas visibles, el siguiente paso es identificar de qué tipo de pollo se trata y en qué etapa de desarrollo se encuentra. La guía distingue entre un "recién nacido" (con plumón escaso), un "emplumado", un "volantón" (emplumado y capaz de dar pequeños saltos) y un "vencejo".
Para los polluelos de passeriformes (recién nacidos o emplumados), si se localiza el nido, la acción correcta es devolverlo con sumo cuidado. Los padres no rechazarán a la cría por el olor humano, pero es crucial observar desde gran distancia para confirmar que regresan a alimentarlo en las siguientes dos horas. Si el nido no se encuentra o es inaccesible, se debe intentar crear un nido artificial seguro en las proximidades donde se halló el pollo y dejarlo allí. En caso de que los padres no acudan tras dos horas, se debe avisar a un centro de recuperación.
Una situación diferente es la de los volantones o los vencejos que están en el suelo. Si se encuentran en un lugar peligroso (cerca de tráfico, mascotas, etc.), basta con moverlos con cuidado a un lugar seguro cercano y alejarse. Si el lugar no es peligroso, la recomendación es clara: "¡No hagas nada!". Los volantones suelen pasar por una fase de aprendizaje de vuelo en el suelo y sus padres están cerca vigilando y alimentándolos. En el caso específico de los vencejos, que tienen dificultades para alzar el vuelo desde el suelo, la guía indica probar si vuelan desde las manos a la altura del pecho. Si lo hacen con éxito, ¡enhorabuena! Se ha salvado a un pollo de una especie amenazada.