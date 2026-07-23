Las estrellas dan que hablar

Publicado por Claudia Melcón León Creado: Actualizado:

El Curso de Verano ´Eclipses y Astronomía: De la observación a la ciencia` tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de julio de 2026 en el Aula UNED de Villagatón-Brañuelas (León). Las jornadas indagarán en temas como la mecánica celeste así como el nacimiento de las estrellas, la estructura del Universo, la astrofotografía, la búsqueda de vida en el cosmos, y la historia de los eclipses.

Esta actividad acogerá a investigadores y divulgadores de algunas de las instituciones de la cumbre científica nacional como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), el Observatorio Astronómico Nacional (IGN), la Universidad de Salamanca (USAL) y la Asociación Astronómica del Bierzo.

El primer día de las jornadas se ofrecerán las charlas ´Mecánica celeste: condiciones geométricas para que haya un eclipse`, de la mano del profesor emérito de la UNED Ernesto Martínez García, de cinco a siete de tarde, y ´Del eclipse solar a los sistemas binarios: dos estrellas, más respuestas`, con el investigador Ramón y Cajal del Instituto de Astrofísica de Canarias Daniel Mata Sánchez, de siete a nueve de la tarde.

El segundo día, de diez a doce de la mañana, se organizará ´El Universo a gran escala`, con la colaboración de Antonio Galeote Gutiérrez, Presidente de la Asociación Astronómica del Bierzo; de dos a cuatro de la tarde ´Arquitectos del cosmos: cómo construir tu propio universo`, impartida por el doctor en Astrofísica Pablo Manuel Galán de Anta.

De cinco a siete de la tarde ´El universo como fuente de inspiración: Una forma diferente de fotografiar los fenómenos astronómicos`, a cargo del astrofotógrafo Jordi López Coy. Por último de siete de la tarde a las nueve de la noche ´La ciencia del presagio: eclipses y estudio del cosmos a lo largo de la historia`, dictado por Elena Franesquí Macías, técnica de educación de museo del Centro de Interpretación Ribeira Sacra (centro do Viño)/USAL.

El evento concluirá con los seminarios ´La vida de una estrella como el Sol` por Alba Aller Egea, investigadora astrofísica del Observatorio Astronómico Nacional (IGN) de diez a doce de la mañana y ´Vida en el sistema solar: una ensaladilla rusa extraterrestre` impartida por Daniel Guirado Rodríguez, investigador senior del Instituto de Astrofísica de Andalucía.