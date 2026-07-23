Ana Lorente, coach laboral: «El descanso no es un premio que se gana con productividad»

Las vacaciones pueden ayudarnos a salir del piloto automático cuando dejamos de convertir el descanso en otra lista de tareas.Unsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Esperamos las vacaciones durante meses. Imaginamos que, en cuanto cerremos el ordenador y cambiemos de escenario, conseguiremos desconectar, descansar y recuperar toda la energía perdida. Sin embargo, muchas veces trasladamos al tiempo libre la misma exigencia que domina el resto del año: llenar la agenda, aprovechar cada hora y regresar con la sensación de haber hecho todo lo posible.

El descanso acaba convertido así en una nueva tarea. Hay que conocer el destino, cumplir los planes, hacer fotografías y volver completamente renovados. Incluso lejos del trabajo seguimos funcionando desde la productividad y la obligación.

Para Ana Lorente, coach laboral, especialista en PNL, astróloga y fundadora de Muy Ciela, las vacaciones pueden ofrecer algo diferente: un espacio para escuchar aquello que la rutina mantiene en segundo plano.

«El descanso no es un premio que se gana con productividad», señala la experta. Parar no exige demostrar que hemos trabajado lo suficiente ni llenar cada día de experiencias memorables. También puede consistir en dejar de responder durante unas horas a lo que esperan de nosotros.

Por qué al parar podemos sentirnos más cansados

Durante buena parte del año vivimos sostenidos por horarios, tareas, responsabilidades y decisiones repetidas. Esa estructura nos ayuda a funcionar, pero también puede impedir que prestemos atención a cómo nos sentimos.

Cuando el ritmo disminuye, empiezan a aparecer emociones, deseos o incomodidades que llevaban meses aplazados. Algunas personas sienten un cansancio intenso al comenzar las vacaciones; otras se vuelven más sensibles, recuerdan asuntos pendientes o empiezan a cuestionarse aspectos de su vida que parecían asumidos.

Según Lorente, no significa que las vacaciones estén sentando mal. La pausa puede estar revelando lo que la actividad constante no dejaba ver. «Cuando el cuerpo deja de defenderse, el espíritu puede finalmente hablar», explica.

La vida cotidiana suele estar marcada por energías vinculadas al orden, la obligación y la repetición. Cuando esa estructura se interrumpe, ganan espacio otras necesidades: sentir, imaginar y recuperar cierta libertad.

Lo que aparece durante esos días no siempre es nuevo. En muchos casos, ya estaba ahí, pero la prisa y la exigencia lo mantenían silenciado.

El error de convertir las vacaciones en otra lista de tareas

Visitar todos los lugares recomendados, reservar cada comida, madrugar para aprovechar el día y documentar cada experiencia puede terminar reproduciendo la presión de la rutina en un escenario distinto.

La experta señala que descansar de verdad implica soltar, al menos temporalmente, algunos de los papeles que sostenemos durante el año: la persona eficiente, disponible, productiva o pendiente de las necesidades ajenas.

Eso no significa renunciar a hacer planes. La diferencia está en si esos planes nacen del deseo o de la sensación de que debemos sacar rendimiento a cada día libre.

Una agenda llena puede resultar estimulante para algunas personas y agotadora para otras. La pregunta útil no es cuántas cosas hemos hecho, sino si el ritmo elegido se parece a lo que necesitábamos.

La pregunta que ayuda a saber si realmente queremos hacer un plan

Las redes sociales han añadido otra capa de exigencia a las vacaciones. A veces elegimos un restaurante, una playa o una excursión pensando tanto en la imagen que compartiremos como en la experiencia que queremos vivir.

Para distinguir el deseo propio de la expectativa externa, Lorente propone una pregunta sencilla: «Si nadie más lo supiera, ¿seguiría queriendo esto?».

La respuesta puede ayudar a detectar si realmente nos apetece visitar ese lugar, realizar esa actividad o llenar el día de planes, o si lo hacemos porque creemos que es lo que corresponde mostrar.

No se trata de dejar de hacer fotos ni de compartir el viaje. El problema aparece cuando la posibilidad de publicarlo empieza a decidir qué merece la pena vivir.

Preparar antes de las vacaciones una lista con aquello que de verdad apetece (dormir, leer, improvisar, pasear, estar a solas o no hacer nada) puede servir para no organizar el descanso únicamente desde lo que parece interesante o compartible.

Desconectar no siempre significa escucharse

Podemos pasar varios días lejos del trabajo sin prestar atención a nada de lo que ocurre en nuestro interior. Cambiar de escenario y mantenernos entretenidos ayuda a desconectar, pero no garantiza que comprendamos qué necesitamos.

Lorente diferencia entre dejar de pensar y observar lo que aparece cuando llega la calma. Para facilitar ese proceso propone llevar un cuaderno sencillo durante las vacaciones.

No tiene que convertirse en un diario obligatorio ni en otro proyecto de desarrollo personal. Bastaría con anotar tres cuestiones:

Qué echamos de menos de nuestra vida habitual.

Qué no echamos de menos.

En qué momentos nos sentimos más nosotros mismos.

«Ese material, leído al volver, suele valer más que meses de introspección forzada, porque salió sin la vigilancia del ego cotidiano», afirma.

Las respuestas pueden mostrar qué vínculos, costumbres o espacios deseamos conservar y qué aspectos de la rutina nos pesan más de lo que habíamos reconocido.

La diferencia entre unas vacaciones que solo ofrecen una pausa y otras que generan un cambio aparece al regresar. Si retomamos exactamente las mismas dinámicas, prioridades y niveles de agotamiento, es posible que únicamente hayamos cambiado de escenario durante unos días. La transformación empieza cuando la claridad obtenida en la pausa se convierte en una decisión concreta.

«El viaje que transforma deja huella en las decisiones posteriores; el que solo desconecta deja fotos», explica Lorente. Esa huella no tiene que ser un cambio radical. Puede consistir en establecer un límite laboral, reservar una tarde sin compromisos, revisar una relación, reducir el tiempo de pantalla o modificar una rutina que nos estaba agotando. Las vacaciones no tienen por qué resolver la vida. Sí pueden mostrar con mayor nitidez qué parte de ella necesita atención.

«La libertad no depende del lugar geográfico, depende de cuánto espacio dejamos a la voz interior en medio de la estructura diaria», afirma la fundadora de Muy Ciela.

El objetivo no sería vivir como si siempre estuviéramos de vacaciones, sino evitar que todo lo comprendido durante esos días desaparezca al volver.