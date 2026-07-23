La Nasa elige a Ponferrada como uno de los puntos de observación del eclipse del 12 de agosto

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La Nasa elige Ponferrada como uno de los puntos de observación para transmitir, a través de su página web, el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que se realizará desde el Castillo de los Templarios.

Así lo han desvelado, esta mañana, el presidente de la Asociación Astronómica del Bierzo, Antonio Galeote, y el alcalde y concejal de Ponferrada, Marco Morala y Luis Antonio Moreno, quienes esperan una “avalancha” de turistas y la presencia de decenas de científicos de todo el mundo, dado que el Castillo es una de las ubicaciones más destacadas, por su singularidad.

En Castilla y León se espera la presencia de dos millones de turistas para disfrutar de un acontecimiento histórico, como recoge Ical.

En Ponferrada la observación se realizará en la fortaleza, a donde podrán acceder 800 personas, y se habilitará una segunda zona en el exterior, con espacio para 19.000 personas. Al tiempo, los accesos al Monte Pajariel permanecerán cerrados para evitar el posible paso de vehículos a motor.

Las puertas del castillo de los Templarios se abrirán a partir de las 18 horas. El eclipse se iniciará a las 19.32 horas y alcanzará su pico máximo a las 20.29 horas. Finalizará sobre las 21.22 horas de la noche. Después, habrá diferentes actividades y, a partir de las 23 horas los presentes también podrán disfrutar, desde el castillo, del espectáculo astronómico de las Perseidas o ‘lágrimas de San Lorenzo’.

Los responsables de la asociación astronómica del Bierzo recordaron la necesidad de utilizar gafas certificadas y homologadas para observar el eclipse solar.