Novedades en la jubilación: 38,5 años cotizados a 65

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El año 2027 se perfila como una fecha clave en el calendario de la Seguridad Social española. Será entonces cuando finalice el periodo transitorio de la actual reforma de las pensiones, estableciendo de forma definitiva los sesenta y siete años como edad de jubilación ordinaria. Es importante recordar que esta edad ha ido aumentando progresivamente: en 2025 se situó en los sesenta y seis años y ocho meses, mientras que en 2026 alcanzará los sesenta y seis años y diez meses, un incremento gradual que afecta a miles de trabajadores.

No obstante, existe una vía para aquellos que deseen retirarse antes. Algunos trabajadores podrán acceder a la jubilación a los sesenta y cinco años sin sufrir recortes en su pensión, siempre y cuando cumplan con los requisitos de cotización exigidos. Concretamente, se necesitarán treinta y ocho años y seis meses cotizados. Esto significa que quienes acrediten una extensa trayectoria laboral, igual o superior a este umbral, podrán mantener el cien por cien de la base reguladora por la que hayan contribuido a lo largo de su vida profesional.

En caso de no alcanzar este mínimo de cotización, que en 2026 es ligeramente inferior (treinta y ocho años y tres meses), los interesados deberán esperar hasta la edad ordinaria de sesenta y siete años o, en su defecto, optar por una jubilación anticipada. Esta última opción, sin embargo, sí que implicará una reducción en la cuantía de la pensión a percibir, un aspecto crucial a considerar para la planificación financiera del retiro.

Entendiendo la Reforma de las Pensiones en España

La reforma de las pensiones en España es un proceso complejo y multifacético, diseñado para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones a largo plazo. Su objetivo principal es adaptar la edad de jubilación y los requisitos de cotización a la esperanza de vida creciente y a los cambios demográficos. Este marco normativo, que se ha implementado de manera gradual, busca equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, asegurando que las futuras generaciones también puedan disfrutar de un sistema de protección social robusto. La transición hacia los sesenta y siete años como edad ordinaria es un pilar fundamental de esta reforma, aunque se contemplan excepciones para carreras de cotización más prolongadas.

Requisitos Específicos para la Jubilación a los 65 Años

Para aquellos trabajadores que aspiren a jubilarse a los sesenta y cinco años sin ver mermada su pensión, el requisito de cotización es ineludible. A partir de 2027, será imprescindible haber cotizado un mínimo de treinta y ocho años y seis meses. Este umbral es superior al exigido en años anteriores, reflejando la progresión de la reforma. Es un incentivo claro para fomentar carreras laborales más largas y, al mismo tiempo, una medida para asegurar la viabilidad económica del sistema. La acreditación de esta larga trayectoria es fundamental para acceder a la pensión completa a una edad más temprana.

Jubilación Anticipada: Recortes y Consideraciones

Si un trabajador no cumple con los años de cotización necesarios para jubilarse a los sesenta y cinco años con el cien por cien de la pensión, la jubilación anticipada se presenta como una alternativa. No obstante, esta opción conlleva una penalización económica. Según datos de Campmany Abogados, la reducción en la pensión puede oscilar entre un 2,81% y un 21%. El porcentaje exacto de recorte dependerá directamente del número total de años cotizados por el trabajador y de los meses en que se adelante la jubilación respecto a la edad ordinaria legal. Es una decisión que requiere un análisis detallado de las implicaciones financieras.

Además, es crucial diferenciar entre la jubilación anticipada forzosa y la voluntaria. La jubilación anticipada voluntaria puede solicitarse hasta dos años antes de la edad ordinaria de jubilación, siempre que se acredite un mínimo de treinta y cinco años cotizados. Estos requisitos son, como se puede apreciar, bastante exigentes y buscan limitar el acceso a esta modalidad para preservar la sostenibilidad del sistema.

Excepciones y Colectivos con Prerrogativas Propias

Cabe destacar que no todos los colectivos se rigen por las mismas normas. Existen grupos específicos de trabajadores que cuentan con prerrogativas propias, permitiéndoles jubilarse antes de la edad ordinaria sin que ello suponga una reducción en el importe de su pensión. Entre estos colectivos se encuentran los funcionarios públicos y ciertas profesiones de riesgo, como los mineros o los bomberos. Estas excepciones se justifican por las particularidades de sus condiciones laborales, que a menudo implican un mayor desgaste físico o una exposición a situaciones peligrosas, y están reguladas por normativas específicas que reconocen estas circunstancias especiales.

¿Cómo afecta la edad de jubilación a mi planificación financiera?

La edad de jubilación es un factor determinante en la planificación financiera personal. Conocer los requisitos de años cotizados y la edad legal para acceder a la pensión es fundamental para estimar la cuantía de los ingresos futuros. Una planificación adecuada permite a los trabajadores tomar decisiones informadas sobre sus ahorros, inversiones y la posibilidad de complementar la pensión pública con productos privados. La reforma actual subraya la importancia de una gestión proactiva de la vida laboral y financiera para asegurar un retiro cómodo y sin sobresaltos económicos.

¿Qué impacto tiene la reforma en la Seguridad Social?

La reforma de las pensiones busca, en última instancia, garantizar la viabilidad y solvencia del sistema de Seguridad Social. Al ajustar la edad de jubilación y los periodos de cotización, se pretende adaptar el sistema a los desafíos demográficos y económicos actuales. El objetivo es asegurar que las pensiones sigan siendo un pilar fundamental del estado del bienestar, proporcionando una red de seguridad para los ciudadanos. Este ajuste es una medida necesaria para mantener la equidad intergeneracional y la estabilidad financiera del sistema público.