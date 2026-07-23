Miguel de Cervantes podría ser el nuevo rostro de los billetes de 50 euros

Publicado por David F. Hernández León Creado: Actualizado:

El célebre autor de "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha", Miguel de Cervantes, podría convertirse en el rostro de las divisas de los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea. Los diseños presentados para el anverso de estos futuros billetes no solo varían en su estilo, sino que también proponen una reinterpretación de la figura de Cervantes. Mientras algunos optan por una representación más clásica y sobria, otros se atreven con enfoques más audaces y contemporáneos.

En el reverso, la creatividad atiende a ilustraciones que evocan actividades culturales y de ocio, propias de los países miembros de la Unión Europea, creando un tapiz visual que celebra la diversidad y el patrimonio común. Esta dualidad entre la figura central y el contexto europeo promete billetes con un profundo significado. Por otro lado, existen otras cinco propuestas para la cifra de 50. Éstos abarcan la temática 'ríos y aves', que ensalzan la resiliencia y la diversidad de los ecosistemas naturales europeos.

Las cinco propuestas del Banco Central Europeo, que compiten por ser la imagen definitiva del billete de 50 euros, ofrecen un fascinante abanico de interpretaciones artísticas. Desde representaciones que evocan los grabados clásicos del siglo XVII, con un Cervantes de mirada profunda y serena, hasta diseños que lo muestran con un trazo más moderno y estilizado, la variedad es un testimonio de la riqueza creativa de los artistas involucrados.

Algunos de estos diseños parecen más sencillos, buscando una elegancia minimalista que resalte la figura del escritor sin distracciones, mientras que otros son decididamente más pintorescos, incorporando elementos simbólicos de su obra o de su época. Destaca un diseño que incorpora la figura de Don Quijote cabalgando a Rocinante, junto a un molino típico manchego.

La combinación de un anverso dedicado a Cervantes y un reverso que celebra la cultura europea crea un diálogo visual muy interesante. Por un lado, se honra a una figura literaria de talla mundial, y por otro, se muestra la vida vibrante y las tradiciones que definen a Europa. Esta aproximación busca que los billetes no solo sean funcionales, sino que también cuenten una historia, invitando a los ciudadanos a reflexionar sobre su identidad y sus raíces culturales. La elección final podría definir a una figura universal de la literatura y referente de España para definir la narrativa visual de esta importante denominación.