Es oficial: el Congreso aprueba la pasarela a la pensión para 100.000 autónomos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno definitivo a una reivindicación histórica de miles de profesionales autónomos. Esta medida permitirá a colectivos como abogados, procuradores y arquitectos, entre otros, convertir el dinero aportado a sus mutualidades profesionales en años cotizados a la Seguridad Social, abriendo así la puerta al acceso a la pensión pública para hasta 100.000 personas. La aprobación de esta pasarela representa un hito significativo para garantizar una jubilación digna a estos trabajadores.

La iniciativa, largamente esperada, busca corregir una situación de desigualdad que afectaba a numerosos profesionales liberales. Hasta ahora, muchos de ellos habían optado por mutualidades como alternativa a la Seguridad Social, sin que sus aportaciones se tradujeran directamente en derechos de cotización para la pensión pública. Con esta aprobación, se establece un mecanismo que facilitará la transferencia de fondos y el reconocimiento de periodos cotizados, un paso crucial para equiparar sus condiciones con las del Régimen General de la Seguridad Social.

Detalles de la nueva pasarela a la Seguridad Social

La pasarela aprobada por el Congreso establece un procedimiento para que los profesionales que cotizaron a mutualidades puedan trasladar esas aportaciones al sistema público de pensiones. Este mecanismo permitirá que el dinero pagado a mutualidades profesionales se transforme en años cotizados a la Seguridad Social, un cambio fundamental para su futuro. Se estima que hasta 100.000 autónomos podrían beneficiarse de esta nueva vía, lo que subraya la magnitud del impacto de la decisión parlamentaria. La medida busca ofrecer una solución a aquellos que, por diversas razones, no se incorporaron al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en su momento.

¿Quiénes pueden acogerse a esta medida?

Principalmente, los beneficiarios de esta pasarela son profesionales liberales que, durante años, han cotizado a sus mutualidades profesionales en lugar de hacerlo a la Seguridad Social. Entre ellos se encuentran, de forma destacada, abogados, procuradores y arquitectos, entre otros, aunque la medida se extiende a otros colectivos con regímenes mutualistas similares. Es importante recalcar que la posibilidad de traspasar las aportaciones está dirigida a aquellos que aún no han accedido a la jubilación. Los profesionales que ya se encuentran en situación de jubilados quedan, lamentablemente, fuera del ámbito de aplicación de esta nueva normativa, una limitación que ha generado cierto debate.

Contexto histórico de la reivindicación

La demanda de una pasarela entre mutualidades y Seguridad Social no es nueva; de hecho, ha sido una reivindicación constante durante décadas por parte de colectivos profesionales. La creación de mutualidades como alternativa a la Seguridad Social para ciertos profesionales se remonta a normativas específicas que permitían esta opción. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias en las prestaciones y la incertidumbre sobre el futuro de estas mutualidades generaron una creciente preocupación. La aprobación actual es el resultado de años de negociaciones y presión por parte de las asociaciones profesionales, que veían en esta pasarela la única forma de garantizar la equidad en el sistema de pensiones para sus miembros.

Impacto y significado para los profesionales

Esta decisión del Congreso tiene un impacto trascendental para los profesionales afectados. No solo les ofrece la posibilidad de acceder a una pensión pública, sino que también les proporciona una mayor seguridad y estabilidad en su planificación de jubilación. La conversión de las aportaciones de mutualidades en años cotizados a la Seguridad Social significa que estos profesionales podrán beneficiarse de las garantías y prestaciones que ofrece el sistema público, incluyendo la revalorización de las pensiones y el acceso a otras prestaciones sociales. Es un paso adelante hacia la homogeneización de los derechos de los trabajadores, independientemente de su régimen de cotización inicial.

¿Qué es una mutualidad profesional?

Una mutualidad profesional es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece a sus miembros, generalmente profesionales de un mismo sector, un sistema de previsión social alternativo o complementario al de la Seguridad Social. Estas mutualidades gestionan las aportaciones de sus socios para ofrecer prestaciones por jubilación, incapacidad, viudedad u orfandad, entre otras. A diferencia de la Seguridad Social, que es un sistema público y obligatorio para la mayoría de los trabajadores, las mutualidades operan bajo un régimen de capitalización individual o colectiva, y sus prestaciones pueden variar significativamente. Históricamente, han sido una opción para colectivos como abogados o médicos, que podían elegir entre cotizar a la Seguridad Social o a su mutualidad.

Próximos pasos y aplicación de la normativa

Tras la aprobación definitiva en el Congreso, el siguiente paso será la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el desarrollo de la normativa reglamentaria que detalle los procedimientos exactos para realizar la transferencia de fondos. Se espera que las administraciones competentes trabajen diligentemente para establecer los plazos y requisitos específicos que los profesionales deberán cumplir para acogerse a esta pasarela. Es fundamental que se establezca un marco claro y accesible para todos los interesados, garantizando que el proceso sea lo más sencillo y transparente posible para los miles de autónomos que esperan beneficiarse de esta histórica medida.