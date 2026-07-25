Denunciada la tienda online del youtuber Nil Ojeda por no aplicar los descuentos del 99% que anunció si España ganaba el Mundial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda online Milfshakes ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por publicidad engañosa al ofrecer falsos descuentos en camisetas con la excusa de la victoria de la Selección Española en el Mundial 2026.

La empresa, vinculada al youtuber Nil Ojeda, lanzó una promoción el 19 de julio —el día que se disputaba la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina— en el que indicaba que «si España gana hoy, toda la web al 99%».

Sin embargo, tal y como están denunciando diferentes usuarios en redes sociales, el descuento prometido una vez se materializó la victoria de la Roja no era real. La web infló los precios de todos los productos disponibles hasta alcanzar, en el caso de algunas camisetas, más de 3.000 euros. Una vez aplicado el supuesto descuento del 99%, el precio se quedaba en unos «razonables» 29,69 euros, esto es, el precio que había tenido la camiseta antes de aplicarle la brutal subida.

Actualmente, la web ya no se encuentra disponible y los perfiles en sus redes sociales también han sido borrados, aunque la imagen promocional del descuento aún permanece.

Falsa oferta

En este sentido, FACUA recuerda que el artículo 20 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, recoge que «siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido, salvo en el supuesto de que se trate de artículos puestos a la venta por primera vez. Se entenderá por precio anterior el menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedente«.

Esto es, para que el descuento del 99% hubiera sido real, el menor precio los 30 días anteriores al de la oferta deberían haber sido los 3.000 euros que se anunciaban como precio original. Cantidad a la que, según han puesto de manifiesto diferentes usuarios, nunca estuvieron las prendas de ropa.

De igual forma, el artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, deja claro que se considera desleal por engañosa «cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico» cuando incida, entre otros aspectos, en «el precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio».

Además, esta conducta, se considera una «práctica comercial desleal», tal y como señala el artículo 19 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y, por tanto, una infracción en materia de consumo recogida en el artículo 47 del Real Decreto-Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Por último, FACUA también señala a aquellos usuarios que hayan podido caer en el engaño que pueden acudir a la asociación para que valore la realización de actuaciones en defensa de sus derechos.