Eclipse de León: ¿Por qué no se veía un eclipse total en la península desde 1905?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se prepara para ser testigo de un acontecimiento astronómico extraordinario: un eclipse total de Sol que no se ha podido observar en la España peninsular desde el 17 de abril de 1905. Este fenómeno celeste, de gran relevancia, ha generado una expectación considerable, no solo por su espectacularidad, sino también por la inusual frecuencia de su visibilidad en nuestro territorio. La pregunta clave que surge es por qué ha transcurrido más de un siglo sin que la sombra umbral de la Luna haya cruzado la península ibérica de forma total.

Un eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna se interpone perfectamente entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra más oscura, la umbra, sobre una estrecha franja de la superficie terrestre. La trayectoria de esta sombra, que apenas mide unos pocos kilómetros de ancho, es lo que determina los lugares donde el eclipse es visible en su totalidad. La alineación precisa de los tres cuerpos celestes —Sol, Luna y Tierra— es un evento relativamente común a nivel global, pero que su trayectoria coincida con una región específica como la península ibérica es, sin duda, mucho más infrecuente, de ahí la singularidad de este evento en León.

La rareza de un eclipse total en una ubicación geográfica concreta, como la España peninsular, se debe a una combinación de factores orbitales y estadísticos. Aunque los eclipses solares totales ocurren aproximadamente cada 18 meses en algún lugar del planeta, la estrechez de la banda de totalidad (la zona donde la umbra lunar toca la Tierra) hace que la probabilidad de que pase por un punto específico sea baja. La Tierra es un planeta grande y la sombra de la Luna es relativamente pequeña, lo que significa que la mayoría de los eclipses totales se producen sobre océanos o regiones poco pobladas. Por tanto, la visibilidad de un eclipse total en una misma localidad puede tardar siglos en repetirse.

La danza cósmica y la rareza peninsular

La órbita de la Luna alrededor de la Tierra y la órbita de la Tierra alrededor del Sol no están en el mismo plano. Existe una inclinación de aproximadamente cinco grados entre ambos planos orbitales. Esto significa que, la mayoría de las veces, la Luna pasa por encima o por debajo del Sol desde nuestra perspectiva terrestre, resultando en que no se produce un eclipse. Solo cuando la Luna cruza la eclíptica (el plano de la órbita terrestre) en el momento de la Luna Nueva, y además está lo suficientemente cerca de la Tierra para cubrir completamente el disco solar, es cuando se genera un eclipse total. La precisión de esta alineación es asombrosa y explica la infrecuencia de estos fenómenos en un punto fijo.

Además, la velocidad a la que la sombra lunar se desplaza sobre la superficie terrestre es considerable, a menudo superando los 2.000 kilómetros por hora. Esto limita la duración de la totalidad en cualquier punto a unos pocos minutos. La probabilidad de que esta estrecha franja de sombra cruce una región densamente poblada o una masa terrestre específica como la península ibérica, y que además lo haga en un horario diurno y con condiciones meteorológicas favorables, reduce drásticamente las oportunidades de observación. Es, en esencia, una cuestión de pura estadística y de la geometría celeste.

El eclipse de 1905: Un precedente histórico

El último eclipse total de Sol visible en la España peninsular tuvo lugar el 17 de abril de 1905. Aquel evento fue un acontecimiento científico y social de primera magnitud para la época. La banda de totalidad cruzó la península de oeste a este, afectando a provincias como Burgos, Soria, Zaragoza y Castellón. Numerosos astrónomos de todo el mundo se desplazaron a España para observarlo y realizar mediciones, aprovechando la claridad de los cielos españoles. Este eclipse de 1905 sirvió para avanzar en el conocimiento astronómico y para popularizar la ciencia entre la población, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva y en los anales de la astronomía española.

La comparación con el eclipse de 1905 subraya la excepcionalidad del próximo evento en León. Han transcurrido 119 años, un periodo que abarca varias generaciones, sin que se haya repetido un fenómeno de tal magnitud en la península. Esto convierte al eclipse de León no solo en un espectáculo natural, sino también en un hito generacional y cultural. La expectación actual es comparable a la de principios del siglo XX, pero con la ventaja de la tecnología moderna para su estudio y difusión.

¿Qué hace tan especial a este eclipse de León?

El eclipse total de Sol que se observará desde León y otras zonas de la península ibérica es especial por varias razones. En primer lugar, su rareza histórica, como ya hemos mencionado, lo convierte en un evento único para la mayoría de los habitantes actuales. Además, la trayectoria de la totalidad pasará por zonas con cielos relativamente despejados y accesibles, lo que facilita su observación por parte del público y de los científicos. La duración de la totalidad, aunque breve, será suficiente para apreciar fenómenos como las perlas de Baily y la corona solar, que son visibles únicamente durante la fase total del eclipse.

Este eclipse también ofrece una oportunidad inmejorable para la investigación científica. Los astrónomos podrán estudiar la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, que normalmente está oculta por el brillo del disco solar. La recopilación de datos durante la totalidad es crucial para entender mejor la física solar y sus efectos en la Tierra. Para el público general, es una experiencia inmersiva y educativa que conecta a las personas con el universo y la mecánica celeste de una manera muy directa y memorable.

Eclipse solar total: Un fenómeno astronómico

Un eclipse solar total es un tipo de eclipse solar que ocurre cuando la Luna cubre completamente el Sol. Esto solo puede suceder durante la fase de Luna Nueva, cuando el Sol, la Luna y la Tierra están perfectamente alineados, o casi perfectamente. La alineación debe ser tan precisa que la Luna, a pesar de ser mucho más pequeña que el Sol, parezca tener el mismo tamaño angular en el cielo desde la perspectiva terrestre. Esto se debe a que la Luna está aproximadamente 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol, y el Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna. Esta coincidencia cósmica es lo que permite la espectacularidad de un eclipse total.

Existen otros tipos de eclipses solares, como los parciales, donde la Luna solo cubre una parte del Sol; los anulares, donde la Luna está más lejos de la Tierra y no cubre completamente el disco solar, dejando un "anillo de fuego" visible; y los híbridos, que combinan características de los eclipses totales y anulares a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, el eclipse total es el más impresionante y el que ofrece la oportunidad de observar la corona solar. La próxima oportunidad para ver un eclipse total en la península ibérica después de este evento será en 2026 y 2027, lo que demuestra que, aunque raros, no son eventos aislados en el largo plazo.