Carmen Lomana te cuenta cómo hacer la maleta perfecta para venir en verano a León

La empresaria leonesa Carmen Lomana a su llegada al photocall de la gala en la que Carmen Thyssen recibió el primer Bazaar `Women in Art´ el pasado 20 de mayo.EFE / JUANJO MARTÍN

No es lo mismo veranear en el norte que en el sur y, por lo tanto, la maleta tampoco puede ser igual. En función del lugar elegido para pasar tus vacaciones, es importante saber qué meter en tu bolsa de viaje. Y si no sabes cómo hacerlo, la 'celebrity' leonesa Carmen Lomana te da algunas claves de qué ropa y complementos no debes olvidar si vienes en verano a León, su tierra, o a cualquier lugar del norte de España.

En su columna de opinión, Lomana ha revelado que su primera parada estival será su casa cerca de Llanes, en Asturias. Para un clima "fresquito y cambiante" como el asturiano, la leonesa recomienda un práctico fondo de armario: un pantalón beige tipo 'chino', un vaquero, un pantalón blanco, unas camisetas de rayas y una blazer azul marino. Además, una camisa blanca y otra azul pálido con rayas, dos jerseys en colores suaves y otrode cuello alto negro "por si sale un día frío del Cantábrico".

Para los pies, zapatillas deportivas, mocasines y unas sandalias planas, Traje de baño o bikini, ("aunque este último lo veo más para el sur")m, sin olvidar una pasmina, un pareo, crema solar y un autobronceador.

La maleta norteña perfecta para no fallar si pasas tus vacaciones en esta parte del país.