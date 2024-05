Carmen Lomana y su hermano Rafa se reconcilian: "Sólo quiero estar rodeada de cariño y buen rollito"

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Lo suyo ha sido una historia de idas y venidas en la que no han faltado los dardos envenenados en forma de mensaje: "De ese personaje no me hables", ha llegado a decir la conocida leonesa sobre su hermano.

Ahora Carmen Lomana y su hermano Rafa han hecho las paces y parece que las aguas vuelven a su cauce. Al menos así lo han compartido ambos en sus redes sociales. Él, preparador físico -que también pasó por la política al conseguir ser diputado de Vox por Albacete- ha colgado un post en la red social X en el que asegura estar recuperando el tiempo perdido "con mi hermana querida" de la que dijo que es "única".

"Clase, estilo, buen gusto y, sobre todo, elegante por los cuatro costados", ha dicho sobre su hermana, que hace meses pasó por un cáncer de parótida.

Ambos salen posando de forma cariñosa durante un evento taurino en Valencia, no muy lejos de donde vive el hermano de la popular 'socialité' leonesa. "Larga vida a la más grande. Que Dios te bendiga, hermanita", concluye el mensaje, que ha sido compartido por su hermana.

La Revista Ciclón Lomana Marco Romero

La publicación ha suscitado varios comentarios, entre los que no ha faltado el de Carmen Lomana: "Sólo quiero estar rodeada de cariño, amor y buen rollito. Tú eres mi hermanito pequeño y muy querido; Mirando hacia adelante siempre", ha señalado la popular leonesa.