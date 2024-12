Alice Campello: "No estaba preparada para ser madre"

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Era una de las parejas más idílicas del panorama social. Alice Campello y Álvaro Morata hacían suspirar a sus seguidores que veían en las redes sociales una encantadora familia con unos hijos preciosos y sanos. Sin embargo, detrás de la pantalla, ambos libraban una guerra soterrada contra sus propios demonios que terminó en una sorpresiva ruptura. Ahora, Alice Campello se sincera en la revista Forbes Woman, donde asegura que no estaba preparada para ser madre. Unas declaraciones en las que no cierra la puerta a una reconciliación con el padre de sus hijos, aunque deja claro que ahora no es el momento.

Alice y Álvaro comenzaron su noviazgo en 2016. Un año después se dieron el 'sí quiero', y en julio de 2018 llegaron al mundo los mellizos Alessandro y Leonardo. Ella tenía 23 años y él, 25. Dos años después, en 2020, nació Edoardo y en 2023, llegó la niña, Bella, cuyo parto tuvo algunas complicaciones que pusieron en peligro la vida de la madre. "Mi familia ha gustado mucho en las redes. Yo creo que la gente veía que nos queríamos mucho", explica Alice, que recuerda que "es bonito todo lo que hemos vivido de tener hijos tan jóvenes, mudarnos tantas veces. Teníamos a todo el mundo entretenido. Veían que lo que sentíamos era amor de verdad".

Sin embargo, la 'influencer' reconoce que no estaba preparada para la maternidad. "Te dicen: 'No duermes, estás cansado.'. Pero no sabía lo que iba a pasar a mi mente y a mi cuerpo", confiesa. Unos momentos difíciles que se acentuaron después del último parto en el que "casi me muero". Sin embargo, siguió adelante mostrando su mejor cara. "Tengo una personalidad muy fuerte y no me gusta hacerme ver débil o triste. Al día siguiente estaba intentando estar con mis hijos haciendo ver a todo el mundo que estaba bien, que no necesitaba a nadie. Y no es así. Tenía que haber vivido mi duelo", reflexiona.

Presión social

Sobre Morata y cómo fue su matrimonio, Alice solo tiene bonitas palabras. "Él me ha querido mucho y muy bien", afirma. "Me empujaba mucho en todos mis proyectos y me hacía ver una parte buena de mí que a lo mejor yo no veía. Para mí eso es el amor", explica. Sin embargo, la presión social les pasó factura a ambos. "Cuando estás tan expuesto, mucha gente se inventa cosas y te quiere ver mal", apunta.

Alice confiesa que está harta de tener que "demostrar todo el rato que no soy esa persona que describen en los medios. Es muy frustrante. No me siento nunca libre". Así llego la ruptura, en la que no hubo terceras personas de por medio, "no estábamos bien por nuestras cosas". "Y hay que volver a estar bien, punto".