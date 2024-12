Judie Dench, excelencia y dedicación

Publicado por Paula Rey Verificado por Creado: Actualizado:

Judith Olivia Dench nació el 9 de diciembre de 1934 en York, Inglaterra, hija de una madre irlandesa, Eleanora Olive, y un padre inglés, Reginald Arthur Dench. Su madre, nacida en Dublín, le inculcó desde pequeña el amor por la música y las artes, mientras que su padre, médico y veterano de la Primera Guerra Mundial, le transmitió los valores de disciplina, esfuerzo y resiliencia. Esta combinación de influencias formó la base de su vida artística. La infancia de Judi, marcada por un hogar lleno de cultura y creatividad, fue idealizada por ella misma como «sacada de una novela de aventuras». En su relato, se refiere a su vida familiar en York como un periodo de libertad y descubrimiento: “Montábamos en bicicleta, patinábamos y jugábamos en los jardines de nuestros vecinos. Mi madre tocaba el piano y cantábamos juntos. Era una época mágica”. A lo largo de los años, Dench se convirtió en una figura esencial en la Royal Shakespeare Company y el National Theatre. Su primer gran reconocimiento en cine llegó con ‘A Room with a View’ (1985), pero fue con su papel como M en ‘GoldenEye’ (1995) cuando alcanzó fama internacional. Su interpretación de la jefa del MI6 en la saga de James Bond, a lo largo de dos décadas, la convirtió en un ícono para nuevas generaciones. En una entrevista, Dench recordó cómo su marido, Michael Williams, la persuadió para unirse a la franquicia de Bond: “No sabía nada sobre M. Solo pensé que el guion era ingenioso. Mi marido estaba locamente interesado en que lo hiciera, para poder decir que vivía con una mujer Bond”. Williams falleció en 2001 a los 65 años, pero vio cumplido su deseo, ya que Dench apareció en tres películas de James Bond antes de su muerte. Su despedida de M en ‘Skyfall’ (2012) se convirtió en uno de los momentos más memorables de la saga. La interpretación de Dench dio una nueva dimensión al personaje, mostrando a una M más vulnerable, pero igual de firme. La escena final, en la que se refleja su relación con Bond, es una de las más conmovedoras de la franquicia, añadiendo una capa emocional que profundizó el legado de su personaje y lo convirtió en uno de los más complejos de la serie. Con un Óscar, un Tony, dos Globos de Oro, seis BAFTA y siete premios Olivier, Dench ha acumulado una impresionante colección de premios. En 1988 fue nombrada Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico, un reconocimiento que consolidó aún más su influencia en el panorama cultural del Reino Unido. Dench ha sido nominada en ocho ocasiones al Óscar, y ganó en 1999 como mejor actriz de reparto por su memorable papel de la Reina Isabel I en Shakespeare in Love (1998). En este filme, compartió pantalla con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes y Geoffrey Rush, siendo su breve pero impactante intervención uno de los momentos más destacados de la película. Además, su carrera incluye títulos como ‘Chocolat’ (2000), junto a Juliette Binoche y Johnny Depp, y ‘Notes on a Scandal’ (2006), que protagonizó junto a Cate Blanchett. Dench ha colaborado con grandes cineastas a lo largo de su carrera, como Stephen Frears en ‘Philomena’ (2013), una película que le valió otra nominación al Óscar por su interpretación de una mujer que busca a su hijo perdido, y John Madden en ‘The Best Exotic Marigold Hotel’ (2012), donde formó parte de un elenco coral que incluía a Maggie Smith y Bill Nighy, aportando su habitual clase y profundidad a una historia sobre la tercera edad y la búsqueda de una nueva vida. Una de sus relaciones profesionales más duraderas ha sido con Kenneth Branagh, con quien trabajó por primera vez en teatro en ‘Henry V’ (1989) y continuó en el cine, destacando en ‘Asesinato en el Orient Express’ (2017). Su última colaboración fue en ‘Belfast’ (2021), un drama autobiográfico de Branagh que narra su infancia en medio de los disturbios en Irlanda del Norte durante finales de los años 60.