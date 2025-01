Frank Cuesta desvela por qué está engordando y qué tiene eso que ver con el cáncer que padece

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Frank Cuesta comienza el año afrontando un reto de salud. Según él mismo ha comentado, regresa al tratamiento al que se somete desde hace cuatro años contra el cáncer. "Un tratamiento alternativo" que no ha especificado, pero que le ayuda en su lucha contra la enfermedad.

Al hilo de esto, el leonés ha comentado que está engordando porque es consciente de que va a adelgazar durante el tiempo que dure el tratamiento y que, además, va a perder pelo, por lo que ha avisado a sus seguidores: "aunque veáis que bajo peso y que se me cae el pelo, es una cosa normal, no es que me esté muriendo, simplemente que a veces para estar mejor tienes que pasarlas putas durante un tiempo", ha esplicado.