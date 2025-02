El pueblo de León en el que Dani Martínez te propone un plan insólito

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Martínez es un fiel defensor de León en general y de la tierra de su familia, Astorga, en particular. Sin olvidar Hospital de Órbigo. Siempre que tiene oportunidad, hace un alegato para invitar a sus seguidores a disfrutar de las bondades de León y eso mismo ha hecho en un reciente vídeo que ha colgado en sus redes sociales en el que propone un plan de lo más interesante: correr los 10 kilómetros Ciudad de Astorga.

"Correr en Astorga mola", ha asegurado el presentador leonés, quien, con su habitual toque de humor ha añadido: "Tú vas corriendo, vas viendo monumentos, vas saludando a este, vas saludando a la otra, te sientas en una terraza, tomas una caña, te comes dos hojaldres, te comes tres mantecadas, un poco de chocolate, miras las vistas, qué bonito es todo... y, de repente, estás en la meta. Diez kilómetros. No son nada", ha enfatizado el humorista.

Él no podrá correr ese día en la capital maragata porque, según ha explicado, "He quedado con Julio (Iglesias)", pero ha prometido participar el año que viene.