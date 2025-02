Amigos y familiares de Frank Cuesta salen en tromba a defenderle tras su detención: "Siempre pagan los que no tienen la culpa"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ya había advertido con anterioridad que podía ser detenido. A Frank Cuesta no le ha pillado desprevenido su arresto en Tailandia. El motivo parece ser la posesión ilegal de especies silvestres protegidas en su 'Santuario Libertad', donde da refugio a animales.

El animalista leonés comentó hace días que su exmujer, Yuyee, le había puesto tres querellas criminales y que, entre las posibilidades que barajaba, se encontraba la de tener que abandonar el país asiático, así como su detención.

Este jueves, el Departamento de Parques Nacionales de Tailandia ha explicado que la detención se llevó a cabo tras recibir el 14 de febrero una denuncia por correo electrónico en la que se señalaba que "un extranjero estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso, como nutrias, loris perezosos y otros".

Las reacciones no se han hecho esperar. Entre ellas, la de su amigo Iker Jiménez. El presentador, a través de sus redes sociales, ha señalado que espera "que se encuentre bien y que pronto pueda contar lo que ha ocurrido en libertad".

Otra de las personas cercanas a Cuesta en el santuario Libertad es Chi, que ha enviado un mensaje en el responde a las críticas que se han vertido sobre él, asegurando que "me acabo de enterar de lo que ha pasado en el santuario con Frank" y que desde enero no ha psado por allí. "Hagan sus videitos y sigan ganando pasta a costa de la situación, pero no me metan en suposiciones sin sentido", ha zanjado.

También Plex es otro de los amigos del youtuber leonés que se ha pronunciado al respecto. "Ahora mismo hay mucha desinformación por toas partes, en principio puede ser que le suelten en las próximas hroas y él mismo podrá hablar, así que de momento pedimos paciencia. Frank no es ningún delincuente, no se merece esto y no acabará así". Para terminar asegurando que "siempre pagan los que no tienen la culpa".

También Zape, uno de los hijos que Cuesta tuvo con Yuyee, ha querido dejar claro su apoyo a su padre con una imagen en la que se ve a su progenitor rodeado de animales bajo el texto "aquí en las manos de un 'traficante de animales'" y justo debajo otra de un animal en una jaula en la que pone "aquí en las manos del departamento de parques nacionales y vida silvestre".