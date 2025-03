Silvia Bronchalo se siente "utilizada, estafada y apartada" de su hijo encarcelado

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, vive un momento complicado. Seis meses después de que su hijo fuera condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, su situación es tan dura como entonces.

Bronchalo está "harta" y se siente "utilizada a nivel económico". Ha invertido mucho dinero en el caso de su hijo, costeando gran parte de los gastos judiciales y desplazamientos, pero se siente "apartada" por el entorno de Rodolfo Sancho, quien gestiona la estrategia mediática y judicial del caso, según explicó Saúl Ortiz en el programa 'Fiesta'.

Bronchalo sigue trabajando y mantiene una situación económica estable, pero cree que la familia de su expareja la ha "exprimido" para financiar los gastos legales de Daniel "sin brindarle un verdadero apoyo emocional para tenerla completamente apartada", reveló el Ortiz.

Bronchalo ha mostrado su malestar con la narrativa sobre el caso. "Habla de Rodolfo Sancho y su gente como 'el lado oscuro', insistiendo en que no han contado la verdad", indicó el periodista. Esta falta de transparencia y las decisiones tomadas a sus espaldas son una fuente de frustración para la madre de Daniel Sancho.

Según Saúl Ortiz, Silvia Bronchalo asegura haber sido víctima de dos intentos de estafa sin aclarar si se deben a su ex. "'No quiero decir a quién me refiero'", dijo la periodista. A esto se suma el distanciamiento que mantiene con su hijo, ya que Daniel Sancho ha mostrado siempre mayor afinidad con su padre, como antes con su abuelo.

La situación de Bronchalo refleja la complejidad del caso, que ha agudizado las tensiones familiares. Seis meses después de la sentencia de su hijo, sigue aportando dinero para los gastos en prisión de Daniel que habría hecho a su madre una fuerte petición económica. En el libro 'Muerte en Tailandia', Joaquín Campos sostiene que Alice Keartjareanlap, asesora legal que acompañó a Rodolfo Sancho en la corte tailandesa, habría intentado chantajear a la familia. La obra recoge siete cartas escritas por Daniel desde la cárcel. Las misivas estaban dirigidas a Silvia Bronchalo y en ellas el joven pedía a su madre con urgencia 163.000 dólares. Campos asegura que el dinero se destinaría a Alice para obtener "trato de favor" para Daniel en la prisión tailandesa.