Blanca Suelves y Joaquín Güell toman caminos separados

Blanca Suelves y Joaquín Güell han puesto punto final a su noviazgo después de tres años juntos en los que no han podido superar el desgaste propio de la relación, lo que les ha llevado a tomar caminos separados. Una ruptura que han confirmado desde su entorno y que ha sido tan discreta como lo fue su romance. Amigos durante décadas, fue en 2022 cuando se les empezó a ver de manera más asidua haciendo planes solo para dos. Ambos compartían aficiones como el cine o el golf y en este tiempo los hemos visto en varias ocasiones en las salas de cine de Madrid. Aunque nunca hicieron una presentación oficial, llevaron con total naturalidad su noviazgo y era evidente su cercanía y complicidad en torneos de golf, como el de Sotogrande, o en reuniones con amigos, como la fiesta de aniversario de bodas de Stefano Sannino, que fue embajador de Italia en España, y su marido, Santiago Mondragón o el 50 cumpleaños de Inés Sastre. Juntos también acudieron a los funerales de Fernando y Juan Gómez-Acebo o del empresario Villar Mir. Modelo y aristócrata Musa de Don Algodón en los años 80, Blanca vivió su juventud con los continuos rumores de un posible romance con el entonces príncipe Felipe. Casada durante 25 años con Ioannes Osorio, con quien tuvo dos hijos ya mayores de edad, su separación, anunciada en 2021, fue un duro golpe para ella ya que se desmoronó su proyecto personal, pero también el profesional, dado que ejercía como organizadora de eventos en la finca Soto Mozanaque, propiedad de la familia de su marido. Se refugió entonces en su círculo de amigos, entre los que estaba Joaquín Güell, que se convirtió en uno de sus grandes apoyos y, con el tiempo, en su pareja. Sin embargo, parece que el amor no ha sido suficiente y, aunque no ha habido interferencia de terceras personas, han decidido comenzar este nuevo capítulo de sus vidas por separado. Joaquín estuvo casado durante 17 años con Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa de Casa Fuerte, con quien también tuvo dos hijos. En 2018 se separaron y, antes de iniciar su relación con Blanca, estuvo con Sussana Griso y se le relacionó con Xandra Falcó, hija del marqués de Griñón y hermana mayor de Tamara Falcó. Tataranieto de Eusebio Güell y Bacigalupi, mecenas de Gaudí, e hijo de Isabel Ampuero y Urruela, nieta de uno de los fundadores del Banco Bilbao, pertenece a una reconocida estirpe de la alta burguesía catalana. Blanca es hija de los condes de Tamarit y su linaje forma parte de la aristocracia española. Ambas familias se conocían de toda la vida ya que veraneaban en la costa catalana y coincidían en Biarritz. Amigos antes que novios, habrá que esperar para saber si son capaces de retomar su amistad después de la ruptura.