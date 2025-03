Eva Longoria, una estrella de Hollywood que brilla en España

Publicado por Nora Cifuentes Creado: Actualizado:

Eva Longoria creció “con la idea de que no era guapa y que debía ser inteligente”. Así se sinceraba Eva Longoria, una de las actrices latinas más célebres, en el podcast ‘A solas con…’ de Vicky Martín Berrocal.

Porque la de Longoria, que ya lleva medio siglo de vida a sus espaldas y más de dos décadas de trayectoria profesional, no ha sido una historia de linajes laureados, sino un ascenso desde la tierra humilde hasta el firmamento de los famosos.

Resiliencia hacia el estrellato.

Eva Jacqueline Longoria Bastón nació el 15 de marzo de 1975 en Corpus Christi, Texas, concretamente en el condado de Nueces. Hija de Enrique Longoria y de Eva Mireles, es la menor de cuatro hermanas y tiene ascendencia mexicana y española.

De educación católica, Eva creció en un hogar en el que, a pesar de vivir en una amplia finca heredada, conoció las dificultades económicas y la supervivencia: “Antes tenía que cazar para comer, y ahora puedo encargar la comida”, dijo en The Oprah Winfrey Show.

Desde muy pequeña, mostró una vocación artística, aunque no específicamente por la actuación. De hecho, en su juventud, participó en concursos de belleza y fue coronada ‘Miss Corpus Christi USA’ en 1998. Y eso, a pesar de haber sido “el patito feo”, o así fue como se definió en entrevista con Stone Phillips en Dateline NBC.

Como era una buena estudiante, Longoria se matriculó en Kinesiología en la Universidad Texas, pero sus planes profesionales en esa rama quedaron en un segundo plano cuando un cazatalentos se fijó en ella.

Y así fue como acabó por mudarse a Los Ángeles para intentar abrirse camino en el mundo de la interpretación. Sin embargo, sus primeros pasos en la ciudad de las estrellas no fueron fáciles ni rápidos.

Al principio, Eva consiguió pequeños papeles en series como ‘Beverly Hills, 90210’ y ‘General Hospital’. Fue en 2001 cuando le llegó una oportunidad más relevante en la telenovela ‘The Young and the Restless’, con un papel recurrente hasta 2003.

Una mujer (no) desesperada.

Después de eso, vino su salto definitivo a la fama en 2004, cuando dio vida a Gabrielle Solis en ‘Desperate Housewives’, hasta 2012. Convertida en un fenómeno de masas internacional, esta serie, no solo consagró a Longoria como una estrella mundial, sino que le dio dos Premios del Sindicato de Actores y una nominación al Globo de Oro.

A raíz de este éxito, su filmografía se disparó, con películas como `The Sentinel´ (2006), `Over Her Dead Body´ (2008), ‘The Baytown Outlaws’ (2012), ‘A Dark Truth’ (2013), ‘Frontera’ (2014), ‘Any Day’ (2015), ‘Lowriders’ (2016), ‘Overboard’ (2018), ‘Dora and the Lost City of Gold’ (2019), ‘The Boss Baby: Family Business’ (2021), ‘Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe’ (2022) o la serie ‘Land of Women’ (2024). El 28 de marzo se estrena en Disney+ su última película “Alexander y el viaje terrible, horrible, espantoso, horroroso”.

En cuanto a su vida personal, la actriz siempre ha sido contundente a la hora de reflejar sus opiniones y las causas que le afectan, como cuando respondió en ‘El Hormiguero’ sobre las desigualdades en la industria del cine: “por ser mujer es más difícil, pero si eres mujer y latina... solo el 1% detrás de las cámaras son latinos”.

Respecto a su vida romántica, Eva Longoria ha tenido algunos episodios mediáticos en temas del corazón: “Todos los hombres que han estado en mi vida me enseñaron algo”, dijo en el podcast con Vicky Berrocal, “aunque Pepe (su marido actual), está a otro nivel”.

En 2002 Longoria se casó con el actor Tyler Christopher, compañero suyo en ‘General Hospital’, pero el divorcio llegó dos años después. Después de eso estuvo relacionada con JC Chasez, de la boyband NSYNC.

Sin embargo, en 2007, volvió a darse el “sí, quiero” con el jugador NBA Tony Parker, tras cuatro años de noviazgo. Pero en 2010 el resultado fue también una separación, en medio de rumores de infidelidad, y el divorcio se completó en 2011.

Cumpleaños con mucho porvenir.

No obstante, Eva encontró el amor en José Antonio “Pepe” Bastón Patiño, empresario y expresidente de Televisa. Se habían conocido en 2010, pero la chispa no surgió entonces: “ambos estábamos saliendo de nuestras relaciones, así que no hubo conexión”, dijo a la revista Elle.

Pero el destino quiso que se reencontrasen en 2013. A partir de ahí, mantuvieron un discreto noviazgo hasta que se comprometieron en 2015. Su boda fue en 2016 y dieron la bienvenida a su primer hijo en 2018: “Pepe es un esposo maravilloso”, dijo en ‘A solas con…’.

En 2023, Eva Longoria adquirió una casa en la localidad andaluza de Marbella, España. Un país que la actriz siempre ha dicho adorar y que para ella “es sinónimo de descanso, familia y calidad de vida”.

Finalmente, España se ha convertido en su hogar: “400 años después, he vuelto”, dice en su última serie, ‘Eva Longoria: Searching for Spain’, de la CNN. Y alude así a sus raíces hispanas.

“Hace once generaciones, uno de mis antepasados dejó España rumbo al Nuevo Mundo y a una nueva vida”, explica en el trailer de la serie documental en la que explora la cultura y gastronomía españolas.

Así, la actriz sopla sus 50 velas en la tierra de sus ancestros y felizmente enamorada, celebrando no solo un viaje de cuatro siglos de historia, sino una laureada carrera que todavía tiene mucho más recorrido.