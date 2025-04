Joana Sanz resurge tras el caso Dani Alves

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

“Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez”. Así de contundente se mostró Joana Sanz en la publicación de Instagram en la que sorprendió a todos con el anuncio de su embarazo.

“Sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola”, afirmaba la modelo en su texto. Y es que, dos años después de la infidelidad y de la grave acusación contra el exfutbolista, el matrimonio que parecía haber salido reforzado con la absolución de éste, podría encontrarse en crisis.

Porque, aún dando la buena nueva, Joana ha dejado entrever la soledad que ha afrontado en los últimos años, mientras luchaba frustradamente por lograr un embarazo sin que el mundo, centrada en el huracán del caso Alves, conociera el tormento que ella padecía.

Una historia de modelo y futbolista truncada por la controversia.

Nacida en la paradisíaca isla de Tenerife en las Canarias el 9 de junio de 1992, Joana Sanz creció en el seno de una familia humilde y trabajadora. Ya desde muy temprano su vocación como futuro modelo quedó clara, y dio sus primeros pasos en su adolescencia.

Con tan solo 17 años tuvo su primer triunfo al ganar el Supermodel of the World de la agencia Ford, gracias a lo cual pudo abrirse camino en la industria de la moda. Desde entonces, ha posado para revistas como Vogue, GQ, Elle, Hola Fashion, Icon, Woman, Mujer Hoy, Yo Dona, o Haute Couture.

Además, ha desfilado y trabajado para firmas internacionales como YSL Beauty, Jimmy Choo, Philipp Plein., Calzedonia, Zuhair Murad Haute Couture, Etam, Lanvin Reem Acra, y Ralph & Russo Haute Couture; entre otras. Y, con cerca de un millón de seguidores en redes sociales se ha convertido en toda una “influencer”.

Pero si Joana ha estado a menudo en el foco mediático no ha sido solo por su carrera como modelo, sino por su romance con el controvertido exfutbolista brasileño Dani Alves. A priori, la suya era una historia de amor más como las que ocurren entre futbolistas y top models. Empezaron a salir en 2015 y se casaron en 2017.

Sin embargo, el idilio se truncó con las graves acusaciones de agresión sexual contra Dani Alves. De repente, Joana Sanz se vio inmersa en una pesadilla mediática. Había descubierto la infidelidad de su marido a raíz de la denuncia, mientras se enfrentaba a la dolorosa pérdida de su madre y luchaba sin éxito por su propia maternidad.

Para ella, “la presión fue muy dura”, según desveló a la revista ¡Hola! en una entrevista: “Siento que no se respetó mi momento de luto: había perdido a mi madre y, aun así, tenía que lidiar con todo lo demás”, relató. “Tuve que seguir sonriendo, cuando lo único que quería era parar”.

Y es que la cosa era más allá: "Una persona se encargó de seguirme allá donde iba. Me sacaba fotos y vídeos para posteriormente amenazarme de muerte". Ante toda esta persecución mediática y social, la joven se encontró tan “emocionalmente inestable” que tuvo que recurrir a la terapia: “Necesitaba apoyo psicológico”, confesó.

Fidelidad ante la infidelidad en medio del huracán

A pesar de todo esto, y aunque inicialmente se planteó separarse, Joana no abandonó a Alves: “Siempre creí en su inocencia y por eso he permanecido a su lado”, dándole así la fidelidad que ella no había recibido.

Aún así, su postura en aquellos convulsos meses de 2023 pasó por varios procesos. En marzo de aquel año, Joana Sanz anunció la posible ruptura en Instagram: “Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos…”, decía.

Dani Alves contestó al respecto con una carta al programa “Y ahora Sonsoles”, en la que manifestaba su intención de luchar por el amor de su esposa y por demostrar su inocencia: “comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entendiendo que no hayas podido soportar toda esa presión”.

Sin dejar claro del todo si era una nueva respuesta, Sanz decía en Instagram que “a uno le va lo de las exclusivas” y recurría a Shakira y Bizarrap para zanjar las preguntas de la prensa: “a trabajar, las mujeres facturan”.

Sin embargo, al final Joana siguió junto a su marido durante los 14 meses que estuvo entre rejas: “en cuanto le vi durante la primera visita, esa idea de querer romper desapareció y se transformó en querer luchar por sanar”.

Y después de que el pasado 28 de marzo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolvió a Dani Alves del delito de agresión sexual, Joana confesó que recibió la noticia “con lágrimas de felicidad y con un alivio enorme por este nuevo comienzo”, tal y como explicó a ¡Hola!.

Algo que ya había manifestado en una “storie” de Instagram; "Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo", dijo sobre lo que vivió durante todo el proceso.

“A pesar de tanto daño mediático/público sigo en pie, sin faltarme trabajo como tantos deseaban que sucediera, fiel a mis creencias y defendiendo lo que pienso sin ser intoxicada por los demás”, añadió.

La verdadera lucha de Joana Sanz

Al final, la “influencer” lanzó un contundente mensaje: “Les invitamos a que dejen de descargar su odio en personas que no conocen de nada, que se documenten y eduquen, no se vayan a tener que morder la lengua que a veces envenena. Feliz vida”, concluía el texto que acompañaba a una foto suya en la que sonreía con los ojos cerrados.

Y tres días después de la absolución de Alves, llegó la gran sorpresa: Joana Sanz anunció al mundo su embarazo. Con vídeo en blanco y negro en su cuenta de Instagram, mostró pruebas de embarazo positivas y una ecografía con el latido de su bebé y también una foto de su infancia.

Una noticia que llega tras años de lucha, con “dos Fecundaciones In Vitro, tres pérdidas y de últimas una operación de trompas sumada a la aparición de endometriosis”, según sus propias palabras: “Mi último embrión congelado. Mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo”, escribió.

Sin embargo, lo que podría parecer una noticia que pone de manifiesto la unión del matrimonio, ha venido acompañado de especulaciones sobre un distanciamiento entre Sanz y Alves: “esta noticia tan importante les ha pillado juntos, pero con una relación fría”.

Y es que al parecer, según desveló la periodista Leticia Requejo en el programa TardeAR, la madre y el hermano del futbolista se enteraron de la noticia por la propia publicación en redes sociales, y aunque van a viajar a España, no se alojarán en su casa. Además, la modelo le habría dicho a su marido “que tenga cuidado con ciertas amistades”.

De acuerdo con estas informaciones, "Dani y Joana arrastran una gran crisis de pareja desde el pasado mes de noviembre. Un día de hoy están juntos, pero es una relación fría. Joana se ha comprado un piso en Tenerife el mes de marzo del año pasado y este último año ha pasado prácticamente más tiempo allí que con Dani".

Pero sea como sea, parece que Sanz tiene motivos para celebrar, pues ese futuro bebé parece ser su prioridad tras años de lucha en secreto. Así que, especulaciones al margen, y tal y como pedía Joana en aquella “storie” de Instagram, “feliz vida”.