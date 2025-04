La peor de las pesadillas de Carmen Lomana se cumple: Ágatha Ruiz de la Prada pasa por León (y con Jesús Calleja)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El aventurero leonés Jesús Calleja celebró su 60 cumpleaños este fin de semana. León se convirtió en el epicentro de la celebración gracias a un evento en el que no faltaron numerosas celebridades del mundo de la televisión, la moda, el cine o la música.

Omar Montes contó en sus redes sociales que estaba disfrutando de una gran fiesta en la ciudad leonesa con motivo del cumpleaños de Calleja. Una celebración en la que se pudo ver al propio Omar Montes, Sandra Barneda, Carlos Latre, Santiago Segura, David Bisbal junto a su mujer Rosana Zanetti o la mismísima Agatha Ruiz de la Prada (para disgusto de Carmen Lomana).

Como ya dijo en una anterior entrevista a este periódico, Lomana aseguraba que Agatha Ruiz de la Prada no debía pisar León para no "contaminarlo". "León es demasiado maravilloso para que llegue alguien como Ágatha Ruiz de la Prada a contaminarlo. Punto, ya está. Que vaya a Hospital de Órbigo, que vaya a Mansilla de las Mulas, que vaya a todos los pueblos llenos de historia, que son la historia de España. Que vaya a cualquier pueblo de León y se va a dar cuenta de lo maravillosos que son. Ya no te cuento La Maragatería. La gente es muy inculta, por eso dice barbaridades", aseguraba la leonesa.

No obstante, la diseñadora pudo disfrutar de la fiesta e, incluso aprovechó su paso por la capital leonesa para visitar el Musac. En concreto, hizo parada para ver la célebre exposición del artista y activista chino Ai Weiwei.

Por otro lado, Sandra Barneda, presentadora del reality La Isla de las Tentaciones, vio la procesión de las palmas de este Domingo de Ramos y comió en el laureado restaurante Pablo como mostró a través de sus redes sociales.