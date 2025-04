La separación de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche: ¿qué hay de cierto?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Es una de las noticias del corazón más candentes de los últimos días. La posible separación de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche está en el ojo del huracán mediático. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de una crisis entre el cocinero y la presentadora, algo que ha acrecentado el hecho de que ella se haya ido a vivir con la hija de ambos a la casa de sus padres en Vallecas, mientras que él está alojado en un hotel cercano a su restaurante Diverxo.

Lo cierto es que nada se sabe con claridad si la pareja se ha separado o no, pues ambos juegan un poco al despiste. Muñoz dijo a los periodistas hace unos días que las suposiciones eran ciertas. Ella no comentó nada y, si bien no hay publicaciones de los dos juntos en las redes sociales, hace unos días ocurrió algo que ha dejado a muchos descolocados sobre cuál es la situación real de la pareja.

En una de las publicaciones de Pedroche en las que promocionaba una marca de zapatos, Muñoz comentó "Joder vaya pibonazo", lo que ha hecho aumentar las especulaciones sobre ambos.

De momento, no hay nada claro, si bien es cierto que no conviven en la misma casa, algo que ellos atribuyen a las obras que están haciendo en su casa de la exclusiva urbanización madrileña de La Finca.