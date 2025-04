Este es el motivo por el que Amaia Montero podría haberse distanciado de Cayetana Guillén Cuervo

Publicado por Joaquina Dueñas Madrid Creado: Actualizado:

Tras el revuelo que provocaron durante la noche del lunes las declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo confirmando el regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh y que llevó a la cantante donostiarra a dejar de seguirla en redes sociales, la actriz publicaba ayer un comunicado donde aseguraba estar "muy triste" tras lo ocurrido.

"Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención", comenzaba la también presidenta de la Academia de las Artes Escénicas. "Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo", continuaba el comunicado. Y concluía: "Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón".

Los hechos tuvieron lugar en la antesala de la fiesta de nominados de la III edición de los Premios Talía, en la que la que tanto Cayetana Guillén Cuervo como Antonio Banderas oficiaban de maestros de ceremonias. Durante un canutazo, una periodista lanzó una pregunta algo tramposa. "Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a La Oreja de Van Gogh. ¿Qué pensaste cuando salió esa noticia?", le preguntó. "Yo lo sé desde hace mucho", contestó rotunda Guillén Cuervo, confirmando lo que hasta ese momento había sido solo un rumor. "Lo sé desde hace mucho -continuó-, pero no lo dije ni en casa. No se lo dije a nadie porque ella me lo pidió. Me dijo: 'Por favor, por mi ahijado, por Leo'. Ya sabéis que es la madrina de mi hijo".

Sin darse cuenta de que estaba dando una primicia, la actriz y presentadora pasó a explicar cómo vivió el momento en que supo que su gran amiga volvía a actuar con su antigua formación. "Me eché a llorar al teléfono", recordaba. Guillén Cuervo comentó después que Amaia "está muy bien" e "ilusionada", aunque "con cautela" en esta nueva etapa, y vaticinó que "lo van a petar".