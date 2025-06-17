Javier Bardem dice que sufrió depresión mientras rodaba 'No es país para viejos'

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Javier Bardem reconoció que rodó la película 'No Country fo Old Men' ('No es país para viejos') en medio de una profunda depresión y consiguió superarla, en parte, gracias a su amistad con el actor y coprotagonista Josh Brolin.

Bardem aseguró en una entrevista con The New York Times que Brolin "abría las ventanas, literalmente, porque yo vivía en esta casa oscura, y él abría las cortinas y me llevaba a dar un paseo. Empecé a sentirme como: 'Oh, hay alegría. Tengo la bendición de estar vivo".

En aquel momento, Bardem relató al diario, acababa de terminar una larga relación y se sentía "desconectado del placer de la vida": "Nunca llegué a pensar cosas oscuras, pero estaba triste. Tardé un tiempo en salir de ella".

Cuando terminó la película, que le mereció el Oscar y le hizo una estrella de Hollywood, Bardem aseguró que "era una persona diferente".

También admitió que el rodaje fue "un reto" puesto que caminaba por algunas ciudades de Texas y sentía algunas miradas y comportamientos hacia su persona "que no eran los más agradables".

El actor ya era conocido entonces en el cine español y ya había residido en lugares como Nueva York y Los Ángeles, donde no se había sentido tan cohibido.

Depresión posparto de Penélope Cruz

En la entrevista, parte de la promoción de su nueva película 'F1', el actor habla ampliamente sobre su familia y su vida personal, así como de su matrimonio con la también actriz Penélope Cruz, desde sus orígenes hasta los hijos que comparten.

Bardem dijo al NYT que Cruz sufrió una depresión posparto, que le costaba expresar abiertamente: "No era capaz de captar la dimensión de lo que era. Pero más tarde lo hice", reflexionó el actor que solo tenía cumplidos para su mujer.

Además, recordó: "Ahora está mejor, pero hace 14 años era: '¿Está bien compartir esto con mi marido? ¿Está bien sentirme así cuando se supone que debo sentir lo contrario?"

El actor también reconoció que el tiempo máximo que puede estar sin ver a sus hijos es de dos semanas, por lo que en los días de descanso en los rodajes vuela a Madrid para reunirse con ellos. Cuando una vez llegaron a pasar tres semanas, aseguró que su cuerpo experimentó "reacciones físicas de dolor y tristeza".

Bardem recordó sus orígenes y, especialmente, a su madre, Pilar Bardem, que les crió a él y a sus hermanos como "una manda de lobos" y la definió como "tan sensible y ligera como una mariposa, y tan feroz como un león".