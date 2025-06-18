Calleja llora como nunca en su helicóptero solidario

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Hace once años, el aventurero Jesús Calleja (Fresno de la Vega, León, 60 años) dejó aparcados sus desafíos extremos para pilotar un helicóptero, el mítico Robinson R44, con el que recorrió pueblos y visibilizó a las gentes de la España vaciada. Nació entonces Volando voy en Cuatro, un formato emblemático del canal, que ahora evoluciona en Telecinco con su propio ‘spin off’, donde el presentador va un paso más allá en su empeño casi personal de dar valor y visibilidad a un mundo rural cada vez más despoblado: el de transformar los lugares visitados y mejorar la vida de quienes más lo necesitan, incluso de todos sus habitantes. Volando voy, volando vengo, el nombre de la nueva apuesta de Telecinco que llegará próximamente al ‘prime time’ del verano, arrancará con una de las historias más emotivas de la temporada. Calleja viaja a Sot de Chera, un pequeño municipio de la sierra de Valencia cuya playa fluvial y paseo, eje vertebrador de su vida social, económica y turística, fue arrasado por la dana de finales de octubre.

El programa será testigo de cómo el pueblo está al borde de la desaparición y, con la implicación de voluntarios llegados desde localidades próximas, llevará a cabo una espectacular reconstrucción de las zonas devastadas. «Queríamos seguir conociendo pueblos, gentes rurales y también ayudar. Pero no lo hacemos solos. Nosotros iniciamos una inercia a la que se une la gente para arrimar el hombro», detalla el leonés, que conocerá de primera mano la historia de una mujer, que perdió a su marido e hijo en la tragedia. La solidaridad, además del habitual sentido del humor que rodea al programa, será el protagonista de este formato, que contará con John y Sara, de la empresa de reformas y decoración John te lo busco. «Es un programa de sentimiento: o te ríes o lloras. Volando voy, volando vengo, es un paso de gigantes, es un spin off que pone los sentimientos a flor de piel. Yo he llorado como nunca en mi vida. A veces me rompía y no podía continuar con las entrevistas», revela. El público notará otra gran novedad en el programa: el helicóptero mítico da paso a un Airbus AS350 B3, más potente y grande, al que ahora se podrán subir hasta seis personas con Calleja para disfrutar de los paisajes y compartir confesiones desde el aire.

«Intentamos localizar la magia de personajes que hay en el mundo rural que con su ingenuidad y naturalidad nos hacen reír. Probablemente estoy ante el programa que más me ha llenado de mi vida. Es imposible que no te ríes y emociones al mismo tiempo, porque entonces no eres humano», reflexiona. «La solidaridad que tenemos en España no existe en ningún otro país del mundo», agrega.

El director de Producción de Contenidos de Mediaset España, Jaime Guerra, destaca que Volando voy, volando vengo es la gran apuesta del año para la cadena. «Los protagonistas seguirán siendo la gente de los pueblos», reitera el directivo, que pone el foco en la grandeza del nuevo helicóptero, que hace que la conversación de Calleja con los habitantes «se enriquezca». Además de visitar la localidad valenciana de Sot de Chera, viajará a otros seis enclaves de Valencia, Burgos, Galicia, Asturias, Madrid y Cantabria.