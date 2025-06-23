Esta es la tradición que más ha sorprendido al influencer Peldanyos en su visita a León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El influencer Sergio Bolaños, más conocido como Peldanyos por su nombre en las redes sociales, ha estado de visita a León.

Bolaños ha visitado algunos de los monumentos más celebres de la provincia como la Catedral de León, a la que incluso dedicó un vídeo en el que la comparó con su némesis de Burgos.

Por otro lado, Peldanyos también ha probado algunos restaurantes de la provincia, entre ellos, El Capricho conocido por su carne de buey y al que el propio influencer definió como el restaurante con la carne más espectacular del mundo.

No obstante, la curiosidad que más ha sorprendido está relacionada con la gastronomía. Se trata de la costumbre de tomar limonadas, conocida popularmente en León como 'matar judíos', que tanto sorprendió al influencer.