Morante de la Puebla sufre una cornada de 12 centímetros y es intervenido en Pontevedra

l torero Morante de la Puebla ha sufrido una cornada de 12 centímetros esta tarde en Pontevedra, en las Fiestas de la Peregrina.

El diestro se enfrentaba a un toro de Garcigrande cuando en un pase el animal le cogió por el muslo.

El torero se fue al suelo y, tras incorporarse, fue llevado a la enfermería de la plaza de Pontevedra para ser atendido.

Según fuentes de la plaza consultadas por EFE, José Antonio Morante Camacho, 'Morante de la Puebla', presenta una cornada de unos 12 centímetros.

El matador de La Puebla del Río, que tiene 45 años, está siendo intervenido en la propia plaza de toros.

Alejandro Talavante fue el encargado de acabar con el toro que sorprendió a Morante.