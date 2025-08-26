Calleja habla sobre los incendios de Canadá: "Los bosques desaparecen"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Jesús Calleja lleva una temporada en Canadá por cuestiones de trabajo y también disfrutando de las vacaciones.

Hace poco, el creador de contenido leonés subió a sus redes sociales un vídeo entre lágrimas en el que lamentaba la situación que esta sufriendo su tierra, León.

Este martes, ha publicado un nuevo vídeo en el que habla de los incendios en Canadá. El leonés ha disfrutado de una jornada de bicicleta por la montaña, pero, lamentablemente el monte donde ha realizado la ruta se ha quedado sin árboles debido a la gravedad de los incendios del país. "Esta es la nueva realidad global. Bosques como los de este vídeo desaparecen y necesitan cientos de años para volver a su estado", ha concluido.