Supervivientes All Stars 2025: lista completa de concursantes, sus historias y tramas para una temporada explosiva

Telecinco ha dado el pistoletazo de salida a una de las ediciones más esperadas de su reality estrella: Supervivientes All Stars 2025, la segunda temporada de esta versión especial que reúne a exconcursantes emblemáticos del programa. Emitida desde Honduras, la gala de estreno se celebró ayer, 4 de septiembre, con saltos desde el helicóptero, nominaciones iniciales y las primeras tensiones que prometen mantener a la audiencia pegada a la pantalla.

Presentado por Jorge Javier Vázquez, con colaboraciones de Laura Madrueño desde la isla y Carlos Sobera en las galas especiales, el formato busca revivir los momentos más icónicos de pasadas ediciones mientras los participantes luchan por el título de "superviviente supremo" y un premio que podría superar los 200.000 euros.

Con 14 concursantes confirmados, el casting mezcla veteranos de diferentes temporadas, desde ganadores del público hasta protagonistas de escándalos mediáticos, asegurando un cóctel de alianzas, traiciones y romances que ya han generado contenido en redes sociales. Según datos preliminares, la gala de estreno superó los 2 millones de espectadores, consolidándose como uno de los realities más vistos del año.

Además, con la incorporación de elementos como votaciones en tiempo real a través de la app de Mediaset y debates en redes, Supervivientes All Stars se posiciona como un contenido ideal para plataformas como Google Discover, donde los usuarios buscan historias de superación y drama real. A continuación, presentamos un perfil detallado de cada uno de los 14 concursantes, basado en sus trayectorias previas y declaraciones recientes. Estos perfiles destacan sus motivaciones, fortalezas y posibles conflictos, preparando el terreno para una temporada inolvidable.

Jessica Bueno - La modelo regresa a Honduras más fuerte que nunca. Tras una etapa personal llena de altibajos, asegura que esta vez no tiene miedo a nada. Participó en Supervivientes 2011, donde demostró su resiliencia, y ahora, con experiencia en moda y maternidad, busca redimirse y conquistar al público con su carisma.

Gloria Camila Ortega - La hija de Ortega Cano quiere revancha. Promete darlo todo, no solo en las pruebas, también a nivel emocional: “Me encuentro más fuerte mentalmente”. Veterana de Supervivientes 2017, es conocida por su fortaleza familiar y sus apariciones en programas como Sálvame, donde ha mostrado su lado más vulnerable.

Iván González - Desde Mujeres y Hombres y Viceversa hasta Supervivientes 2017, Iván siempre ha sido un imán de polémicas y romances televisivos. Ahora vuelve para redimirse y demostrar que su sitio está entre los grandes. Su carisma y habilidades sociales le convierten en un estratega nato.

Elena Rodríguez - Madre de Adara Molinero y superviviente nata, Elena no se rinde fácilmente. En esta edición quiere llegar mucho más lejos y plantarle cara a cualquiera que se cruce en su camino. Participó en Supervivientes 2020, destacando por su tenacidad y su rol protector.

Adara Molinero - La gran protagonista de realities vuelve para enfrentarse al reto más duro: compartir isla con su propia madre. Sus romances, sus lágrimas y sus discusiones siempre generan titulares. Finalista en la All Stars anterior y ganadora de GH VIP, es una maestra en generar contenido viral.

Sonia Monroy - Directa desde Hollywood, Sonia aterriza con su estilo único, diva y guerrera. Nunca pasa desapercibida y ya ha lanzado pullitas antes de saltar del helicóptero. Actriz y cantante con experiencia en realities internacionales, promete drama y entretenimiento puro.

Kike Calleja - Periodista y rostro habitual de Telecinco, Kike busca demostrar que detrás de los focos también hay un luchador. Su experiencia profesional puede darle ventaja a la hora de analizar estrategias. Colaborador en programas como Sálvame, su astucia podría ser clave en alianzas.

Carlos Alba - El ex MasterChef vuelve tras una experiencia marcada por una lesión. Ahora se presenta con fuerza, resistencia y el objetivo de demostrar que merece llegar hasta la final. Su habilidad culinaria será un plus en la isla, donde la comida escasea.

Fani Carbajo - La inolvidable “Estafanía” de La isla de las tentaciones llega con las pilas cargadas. Dice que vuelve con más madurez y con ganas de ganar, pero su carácter explosivo puede encender chispas en cualquier momento. Participante de Supervivientes 2020, es sinónimo de pasión y conflictos.

Rubén Torres - El bombero catalán y ganador del cariño del público en su paso por el reality quiere repetir hazaña. Su simpatía puede ser su mejor arma… aunque la isla pondrá a prueba hasta al más fuerte. Veterano de Supervivientes, destaca por su preparación física y empatía.

Alejandro Albalá - El ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun vuelve a vivir la experiencia en Supervivientes y reaparece en el foco mediático después de estar varios años alejado de todo lo relacionado con la prensa del corazón. Su historia sentimental promete revivir viejos dramas.

Miri Pérez-Cabrero - La ex concursante de MasterChef aporta frescura y espontaneidad. Conocida por su desparpajo, está lista para cocinar (literal y metafóricamente) nuevas tramas en la isla. Su juventud y creatividad la hacen impredecible.

Noel Bayarri - El ex tronista y aventurero por excelencia asegura que esta vez va a por todas: “Este año es el mío”. Su carácter competitivo y sus piques históricos prometen dar juego desde el primer día. De Mujeres y Hombres y Viceversa, es un experto en rivalidades.

Tony Spina - El italiano más televisivo no podía faltar en este casting de leyendas. Sus romances y enfrentamientos le preceden, y Honduras es el escenario perfecto para volver a brillar. Participante de varias ediciones, su acento y carisma lo convierten en un favorito eterno.