Mariló Montero 'la lía' en la Revuelta

Marilo Montero en el plató de 'La mañana', de TVE, en el Estudio 5 de Prado del Rey.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mariló Montero es una periodista y presentadora de televisión española nacida el 28 de julio de 1965 en Estella, Navarra. Durante la noche del pasado martes, protagonizó el programa de David Broncano, 'La Revuelta', como invitada.

El transcurso de la emisión se caracterizó por un ambiente "tenso", en el que la periodista intentaba decir que al ser un programa de la Televisión Pública, Broncano y su equipo hacían apología al Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre los abucheos del público, un hombre se dirigió a la periodista para decirle que "pedir mejores salarios para los bomberos forestales o no estar de acuerdo con el genocidio de Gaza no era de ser de izquierdas, era de ser humano".

Además, Montero declaró libremente su afición por la tauromaquia, defendiendo que "el animal no sufre, y no es una tortura".