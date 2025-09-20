El dulce tradicional de hojaldre que ha enamorado a Dani Martínez: "Muy bueno"

Dani Martínez y Canco Rodríguez durante el vídeo en el que prueban una selección de dulces tradicionales, incluida la trenza de hojaldre.@danimartinezweb

Publicado por Patricia de la Torre

No es la primera vez que Dani Martínez se sienta a probar cosas con su amigo Canco Rodríguez, pero en su último vídeo, donde este le lleva dulces típicos de Zaragoza, hay un claro protagonista: una trenza de hojaldre glaseada que arranca un "muy bueno" sincero y contundente del humorista leonés.

Acompañado por su amigo, Dani dedica casi tres minutos a degustar productos artesanos, pero es la trenza de hojaldre la que se lleva su ovación improvisada. Tanto que, en tono de broma, insiste en que "no es para niños" y se la queda para él.

Qué tiene esta trenza que la hace irresistible

Elaborada por Pastelería LOA (Huesca), esta trenza combina hojaldre de mantequilla, frutos secos y un glaseado crujiente, con una estética brillante y una textura que alterna capas crujientes y masa tierna. Aunque recuerda visualmente a la famosa Trenza de Almudévar de la Pastelería Tolosana (que cuenta con marca registrada y calidad certificada por el Gobierno de Aragón), la trenza de LOA tiene su propio sello y legión de seguidores.

En el contexto regional de Castilla y León también se encuentra la Trenza Mudéjar, con versiones que incluyen cabello de ángel o frutos secos, aunque su fama es más fuerte en otras provincias como Teruel. Además, hay dulces de hojaldre que evocan una tradición similar: desde los hojaldres de Astorga hasta los nicanores de Boñar.

También probaron otros productos artesanos

Además de la trenza, Dani y Canco degustan una selección variada de productos tradicionales: frutas escarchadas, sardinas en aceite de Albalate de Arzobispo, longaniza de Graus y azafrán de Monreal del Campo.

Dani Martínez lleva su gira a León con 'Remember'

Dani Martínez pasará por León dentro de su gira 'Remember', su espectáculo de humor. Actuará en el Auditorio Ciudad de León los próximos 19 y 20 de diciembre, una oportunidad perfecta para los seguidores leoneses que quieran reírse con él.