La escena más surrealista de Frank Cuesta con una avestruz: «Nos acabamos de quedar sin un micrófono»

Frank Cuesta durante una de sus últimas grabaciones al aire libre, en un entorno que recuerda al antiguo Santuario Libertad.Canal de Youtube de Frank Cuesta

En una nueva entrega publicada en su canal de YouTube, Frank Cuesta —uno de los personajes más populares entre los castellanoleoneses para compartir trayecto en coche, según una encuesta reciente— ha vivido momentos extremos en su santuario de animales, pero el episodio que protagoniza en su último vídeo roza lo absurdo: una de sus avestruces le arrebata un micrófono de solapa y se lo traga sin pestañear. La reacción de Frank no es de alarma, sino de resignación absoluta.

«Nos acabamos de quedar sin un micrófono que se acaba de comer Gertrud», suelta, sin perder la compostura.

La escena ocurre mientras Frank acompaña a Sara, su colaboradora habitual, en uno de los ejercicios diarios con los animales. Están intentando que ella gane confianza con los avestruces, y que estos acepten su presencia con naturalidad. Pero el entrenamiento se interrumpe cuando el ave, con total calma, decide llevarse el dispositivo de grabación como si fuera una semilla más del entorno.

Lejos de escandalizarse, Frank se lanza a explicar por qué este comportamiento, aunque llamativo, no es tan extraño:

«Este tipo de cosas las comen y luego las cagan. Vosotros sabéis que los avestruces, los emus, muchas veces comen piedras para digerir la comida… tienen un estómago bastante duro, así que no hay problema.»

Cuando alguien del equipo pregunta si el aparato sobrevivirá al proceso digestivo, Frank responde con una franqueza que descoloca:

«Lo cagan y no pasa nada. Esta se comió mi Samsung y lo cagó.»

Pero entre bromas y risas, el vídeo también deja espacio para una observación más profunda. Mientras se desarrolla la caminata, Frank señala una diferencia entre dos avestruces: una mucho más activa, desafiante, y otra que impone respeto sin necesidad de moverse.

«¿Veis lo que os decía ayer de la testosterona? Esta tiene mucha más. Gertrude tiene mucho menos porque no lo necesita. No tiene que demostrar nada.»

El vídeo también introduce un nuevo personaje en este ecosistema animal: Mozzarella. Según Frank, esta avestruz que antes era rechazada por el grupo, ahora ha asumido el rol de líder de manera inesperada.

«Mozzarella ahora es la jefa. Antes todos la pegaban y ahora no le tose nadie, ni los avestruces. Tiene la piel durísima, le da igual una patada o un martillazo. Una bestia.»

Un año en el centro de la tormenta

Este episodio llega en un momento clave para Frank Cuesta, marcado por la polémica y el desgaste público. Su situación legal ya venía marcada desde principios de 2025, cuando fue detenido en Tailandia por presunta posesión ilegal de vida silvestre protegida. La noticia generó un fuerte impacto mediático, al tratarse de una figura que durante años ha defendido públicamente el rescate y la protección de animales salvajes.

Meses después, la polémica aumentó cuando el divulgador sorprendió a su audiencia al declarar que no tiene cáncer, que nunca ha sido veterinario, y que buena parte de su trayectoria mediática fue un montaje. Poco después, publicó otro vídeo asegurando que sus palabras habían sido manipuladas y que actuó bajo presión.

Ese vaivén de declaraciones ha puesto en duda su credibilidad y ha fracturado a su comunidad de seguidores.