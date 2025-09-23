El poderoso mensaje de Sara García, la astronauta leonesa, a una niña de 10 años sobre lo que significa ser diferente

Sara García Alonso, astronauta de reserva de la ESA, en la presentación de la experiencia BEYOND de PLD Space en Elche (Alicante), donde se mostraron los planes para el cohete Miura 5, en octubre de 2024.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre

Cuando una niña de 10 años le preguntó cómo afrontar el hecho de ser diferente, la astronauta leonesa Sara García Alonso convirtió la duda en una lección de autoestima y diversidad. No era la primera vez que lo hacía: en actos públicos como la entrega de los premios de la Alianza STEAM por el talento femenino en Castellón, ya había lanzado un mensaje directo a las nuevas generaciones: «No hay profesiones de chicas y de chicos. Animaos porque la ciencia nos necesita». Palabras que subrayan por qué su figura se ha consolidado como un referente esencial para niñas y jóvenes que sueñan con dedicarse a la ciencia.

Con voz firme y cercana, Sara desmontó la idea de que ser distinto sea un problema: «No tiene nada de malo el ser diferente, de hecho es casi lo mejor. Qué aburrido si fueras igual que todos los demás. Tener algo que te hace única es maravilloso. Aprovéchalo, disfrútalo y compártelo.» Una declaración que conecta directamente con su propia trayectoria: mujer, científica, leonesa, especialista en biología molecular e investigadora del cáncer en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que decidió lanzarse a la aventura espacial en un entorno tradicionalmente masculino.

El eco en redes sociales: de un acto universitario a 64.000 corazones

El vídeo de la intervención fue compartido en la cuenta oficial de Sara, @astro_sarag, donde superó las 64.000 interacciones y acumuló comentarios que reflejan la necesidad de referentes femeninos en ciencia. La propia astronauta acompañó la publicación con estas palabras: «Ser diferente no tiene nada de malo. De hecho... ¡es lo más divertido! Aunque parezca una paradoja, la diferencia nos une. Cada mirada particular nos hace más humanos, más completos como grupo. Gracias por tu valentía, Noa. Que nunca nadie te haga sentir mal por ser única.»

Las reacciones no se hicieron esperar: «Qué preciosa respuesta. Eres inspiración para niñas y mujeres», escribía una usuaria. Otra añadía: «Las niñas y mujeres solemos carecer de referentes femeninos, lo que, entre otras cosas, nos hace dudar de nuestras capacidades. Por eso Sara representa tanto.» También hubo quienes recordaron que este tipo de mensajes no solo inspiran a niñas, sino a cualquier persona que alguna vez se haya sentido fuera de lugar.

Un referente que va más allá de la ciencia

El mensaje de Sara cala porque no se queda en la teoría. Su propia vida es la prueba de que "lo diferente" puede ser la clave del éxito. Desde León, con una infancia marcada por la timidez y sin apenas modelos femeninos en la exploración espacial, hasta su selección como astronauta de la ESA, Sara ha demostrado que lo que se percibe como diferencia puede convertirse en motor de superación.

En entrevistas previas ha confesado que su camino nunca fue el más sencillo: eligió ciencia, se formó en biología molecular para investigar terapias contra el cáncer y, finalmente, se presentó a la convocatoria de astronautas cuando todo apuntaba a que era un sueño inalcanzable. Ella misma lo resume así: «Hay que ser muy valiente para elegir el camino difícil y no lo fácil e inmediato, pero la satisfacción que te va a dar eso no se compra ni con todo el dinero de este planeta.»