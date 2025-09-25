Xuso Jones, presentador del exitoso programa de Cuatro 'Lo sabe, no lo sabe', revoluciona Ordoño II

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Xuso Jones, el cantantes, influencer y presentador murciano, ha visitado durante la mañana de este jueves la capital leonesa.

El presentador ha grabado una episodio de su exitoso programa de Cuatro, 'Lo sabe, no lo sabe' en la avenida Ordoño II, ante la mirada de los transeúntes más curiosos.

El programa selecciona concursantes aleatoriamente entre los viandantes y les hace preguntas de cultura general. El concursante no responde directamente, sino que el programa elige a otra persona para que responda, apostando si conoce o no la respuesta correcta.

El concursante puede usar un comodín de llamada en caso de duda.

El premio máximo es de 3.000 euros, pero si se cumple cierta condición, puede aumentar a 6.000 euros con la "Corbata Roja" o incluso a 10.000 euros con la "Corbata de Plata".

Xuso Jones, que debutó como presentador de este exitoso programa en el año 2024, también ha participado en programas de televisión como "Tu cara me suena", "MasterChef Celebrity" y "La Voz".