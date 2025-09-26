Ni hipoteca ni alquiler: dos veinteañeros leoneses convierten un camión en casa y revolucionan YouTube

El camión de Rocío y Edu, en plena transformación: instalarán paneles solares para vivir sin conexión a la red eléctrica.@SinCodigoPostal

Convertir un camión de 14 metros en una casa autosuficiente. No pagar alquiler. No depender de una hipoteca. Hacerlo todo con tus propias manos. Documentarlo. Y que cientos de miles de personas lo sigan como si fuera una serie. Eso es lo que están logrando Eduardo y Rocío, dos jóvenes de La Bañeza que han convertido una finca en la provincia de León en el escenario de su nueva vida.

Su canal de YouTube, 'Sin Código Postal', no vende un estilo de vida idílico. Lo muestra. Allí explican cómo están transformando el remolque de un camión en una mini casa de 32 metros cuadrados con cocina, dormitorio, despacho, baño y salón. Y lo hacen todo mientras viven en su antigua furgoneta, justo al lado del camión, entre herramientas, paneles solares y amigos que ayudan «a cambio de una paella o una barbacoa.»

Rocío y Edu mencionan en sus vídeos que «vivimos justo aquí, en esta furgoneta camper y nos levantamos por la mañana y nos vamos a camperizar», una rutina que se desarrolla, según sus palabras, en una finca que describen como «preciosa», rodeada de bosque, césped y decorada con pérgolas. En uno de los capítulos, incluso dicen que, tras una escapada, regresan «al frío invierno de León», lo que permite situar la finca en territorio leonés.

Una casa que vive del sol

El eje del proyecto es la autosuficiencia energética. En sus vídeos cuentan cómo han diseñado el sistema eléctrico en colaboración con DSP Camper, una empresa asturiana con la que ya habían trabajado. Se desplazaron hasta sus instalaciones para calcular necesidades, estudiar consumos y cargar el material. Allí apuntaron en una lista todos los aparatos eléctricos que utilizarán: luces, frigorífico, persianas automáticas, cámaras de seguridad, etc.

Su conclusión: necesitarán unos 3.300 Wh al día. Por eso instalaron 9.600 Wh en baterías de litio Pylontech, compatibles con bajas temperaturas y gestionables desde una app. En palabras textuales:

«Estamos bastante contentos. Funciona todo bastante bien y vamos sobradísimos de energía.»

Y añaden que, en verano, «a eso de las 11 de la mañana ya está al 100%.» Es decir, su casa genera sola la electricidad que consume.

«No tendremos que pagar luz para vivir, ya que lo único que necesitaremos es el sol y muchas baterías.»

Parte de su éxito está en cómo lo cuentan. El proyecto no se muestra como un proceso limpio y perfecto. Al contrario: enseñan errores, improvisaciones, pequeñas frustraciones. «Hoy está el día de casi todo encaja… pero no del todo», dice Eduardo al intentar meter una estantería que no cabe por milímetros.