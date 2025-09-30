Iván Rojo, el triunfito de Castilla y León, dice adiós al sueño de OT

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Llegó la gala 2 y con ello el momento más temido para los concursantes de Operación Triunfo: la primera expulsión. Han pasado varias semanas desde que los aspirantes se enfrentaran a la gala 0, donde se convirtieron en concursantes de pleno derecho y, por tanto, miembros oficiales de la Academia. Tras el primer reparto de temas, cada uno de ellos tuvo que prepararse el primer tema para escoger a los dos primeros nominados de esta edición. A pesar de las dificultades técnicas, donde el sonido fue protagonista por sus problemas técnicas, dos concursantes fueron propuestos para abandonar su sueño de Operación Triunfo y decir adiós a la Academia. Estos fueron Claudia Arenas e Iván Rojo, dos jóvenes aspirantes que tras haber superado un arduo proceso de casting se vieron al borde del abismo con su nominación.

Durante la semana ambos no solo tuvieron que preparar un tema para defender su estancia en la Academia, sino también enfrentarse a las presiones propias que supone estar nominados y ser los primeros en hacerlo en su edición. Si Claudia Arenas se hizo viral por sus lágrimas con la directora de la Academia, Noemí Galera, algunas declaraciones de Iván Rojo, el concursante venido del pueblo pucelano Tudela de Duero, fueron más que comentadas en redes. El vallisoletano fue carne de memes por su actitud e, incluso fue regañado por la misma Noemí Galera, quien le reprochó estar pendientes de las cámaras.

Finalmente, este lunes ambos se tuvieron que enfrentar a la gala de su nominación y fue Iván Rojo, quien fue invitado a abandonar la Academia, ya que Claudia Arenas fue salvada con un holgado porcentaje de apoyo.

Rojo termina su estadía en la Academia, pero no su carrera musical, ya que quedará por ver que le deparan los próximos meses a este triunfito que tanto ha dado que hablar.