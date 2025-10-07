Carmen Lomana protagoniza una nueva edición de 'Conversaciones' en la Casa de León en Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casa de León en Madrid acogió una nueva entrega de su ciclo “Conversaciones en la Casa”, una actividad dirigida por Alfredo Álvarez que reúne a personalidades destacadas con raíces leonesas para compartir sus experiencias en un ambiente cercano y distendido.

En esta ocasión, la invitada fue Carmen Lomana, conocida empresaria, coleccionista y figura mediática, quien cautivó a los asistentes durante casi dos horas con una charla amena sobre su vida, sus orígenes y su trayectoria profesional.

Carmen Lomana, nacida en León y con ascendencia en la localidad de Canseco a través de su madre, abrió la sesión compartiendo recuerdos de su infancia y su conexión con la tierra leonesa. A lo largo de la charla, relató episodios clave de su vida, como su matrimonio con el chileno Guillermo Capdevila, fallecido trágicamente en un accidente de tráfico en 1999, y su experiencia viviendo en diferentes regiones de España, como La Rioja, el País Vasco y, finalmente, Madrid, donde ha consolidado su carrera. Lomana también habló de su incursión en el mundo de la televisión, donde ha participado como colaboradora o invitada en programas tan diversos como Más que baile, La hora de la 1, Y ahora Sonsoles o Cuarto milenio, entre otros. Además, compartió detalles sobre su faceta como colaboradora en medios de comunicación escrita y su pasión por el coleccionismo de alta costura española, un ámbito en el que es reconocida como una de las grandes referencias en el país.

El ciclo “Conversaciones en la Casa”, organizado por la Casa de León en Madrid, se ha consolidado como un punto de encuentro para destacar el talento y las historias de leoneses y leonesas que han dejado huella en diversos ámbitos. Bajo la dirección de Alfredo Álvarez, esta actividad ha contado con invitados de la talla de Jesús Callejo (escritor), Leo Harlem (humorista), Pablo Morán (director de Internacional de la Cadena Ser), Juan José Badiola (científico y exrector de la Universidad de Zaragoza), Ana López (oncóloga y Premio Mujer Leonesa 2024), Carlos Chaguaceda (director de comunicación del Museo del Prado) o María Lafuente (diseñadora), entre otros.