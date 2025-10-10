El menú y los vinos de Castilla y León que podrían servirse en la boda de la hija de Antonio Banderas en Abadía Retuerta

Antonio Banderas y su hija Stella del Carmen, quien se casará en 2025 en Abadía Retuerta LeDomaine, en una imagen reciente en un festival de cine.Getty Images

Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, ha elegido uno de los enclaves más exclusivos de España para celebrar su boda: la 'Abadía Retuerta LeDomaine', en Sardón de Duero (Valladolid). Un hotel de lujo asentado sobre una antigua abadía del siglo XII, rodeada de viñedos propios, un restaurante con estrella Michelin y una propuesta enogastronómica que respira el alma de Castilla y León en cada plato y cada copa.

La ceremonia, prevista para el 18 de octubre de 2025, promete ser un evento de alto nivel, no solo por la presencia de celebridades internacionales, sino por la cuidada selección del menú y los vinos, muy probablemente elaborados por el equipo de alta cocina del 'Refectorio', el restaurante insignia del complejo.

Abadía Retuerta: donde el vino nace y se sirve

Uno de los detalles que distingue esta boda es que se celebrará literalmente dentro de una bodega. 'Abadía Retuerta' no es solo un hotel de cinco estrellas: es también un pago vitivinícola con reconocimiento oficial. En 2022 obtuvo la calificación de Vino de Pago, la categoría más alta de calidad del vino español, lo que garantiza que sus vinos se elaboran exclusivamente con uvas de sus propios viñedos y con características únicas de suelo y clima.

Abadía Retuerta LeDomaine, el enclave histórico del siglo XII en plena Ribera del Duero, rodeado de viñedos propios y convertido hoy en hotel de lujo y bodega de prestigioRefectorio

Entre las referencias más destacadas de su bodega están:

Abadía Retuerta Le Domaine Blanco, un ensamblaje sofisticado de Sauvignon Blanc, Verdejo y Godello, ideal para los aperitivos y platos ligeros del menú nupcial.

Pago Negralada, un monovarietal de Tempranillo de carácter intenso, perfecto para carnes rojas y asados.

Pago Garduña, un Syrah elegante y especiado que marida a la perfección con platos de caza o guisos delicados.

Selección Especial, uno de los tintos más emblemáticos de la casa, reconocido internacionalmente por su equilibrio y complejidad.

Un menú con alma de Castilla y León

La propuesta gastronómica de 'Refectorio', el restaurante con una estrella Michelin dentro del complejo, estará a cargo del chef Marc Segarra, quien ha construido una carta que rinde homenaje al entorno y a los sabores de Castilla y León desde una perspectiva contemporánea y refinada.

Aunque el menú final aún no ha trascendido, las pistas están sobre la mesa: el restaurante ofrece actualmente tres menús degustación (Terruño, Origen y Legado). Sus precios estimados oscilan entre 160 €, 180 € y 200 € respectivamente.

En la propuesta actual del Refectorio, recogida en su web oficial y destacada por la Guía Michelin, figuran platos como el rape en su jugo tostado con alcaparras y piñón, el costillar de lechazo churro, y los llamados aperitivos de huerto, como la Huerta de Verano con tomate, emulsión de pepino y navaja. Estas elaboraciones reflejan la filosofía del restaurante: reinterpretar productos de cercanía con técnica y sensibilidad contemporánea.

Pichón de Tierra de Campos guisado con pan ácimo, uno de los platos icónicos del menú degustación del restaurante Refectorio en Abadía Retuerta.Refectorio

La carta se completa a menudo con guiños históricos como el escabeche de perdiz o el manjar blanco del siglo XV reinterpretado con foie y caviar ecológico.

En el terreno dulce, es plausible que el chef incluya reinterpretaciones de sabores regionales: podría aparecer su guiño verde con pistachos de La Pedraja del Portillo, kale y limón (referido en la web de la Guía Michelin) así como creaciones más recientes como Maíz, Bourbon y Limón, el corte helado de miel & kéfir o la sorprendente torta de chicharrón.

Pistachos de La Pedraja, kale y limón: el postre vegetal considerado una de las creaciones más sorprendentes del menú del Refectorio, según la Guía Michelin.Refectorio

Sería un guiño brillante que el postre incluyera sabores autóctonos como manzana reineta del Bierzo, piñones de Pedrajas o incluso un dulce reinterpretado como el mantecado de Portillo.