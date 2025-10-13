«Pensé que iba a morir»: el relato estremecedor de Alexia Rivas sobre su crisis de salud

Alexia Rivas, en un acto público, antes del grave episodio de migraña que la apartó de televisión temporalmenteGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Este fin de semana, Alexia Rivas (periodista y exconcursante de Supervivientes) vivió un episodio que puso en jaque su salud y dejó en vilo a quienes la siguen. La colaboradora, ausente en el programa 'Fiesta' de Telecinco (algo muy poco habitual en su agenda), reveló que fue una urgencia médica. En el plató, explicó con detalle lo que le sucedió, confesando que llegó a pensar que podía morir.

El motivo: migraña con aura

Alexia narró ante Emma García que, en lugar de conducir rumbo al plató, lo hizo hacia el hospital. Aseguró que sufrió un episodio de migraña con aura que la dejó «ciega completamente» durante minutos. «Me quedé sin visión, me dio una migraña muy fuerte con aura… pensé que era algo más grave».

Ese tipo de migraña se caracteriza por acompañarse de síntomas neurológicos reversibles: destellos de luz, visión en zigzag o puntos ciegos, hormigueo, dificultad para hablar o vértigos. El aura (que suele durar entre 5 y 60 minutos) puede ser tan incapacitante que genera verdadera angustia para quien lo padece.

Alexia confesó que, en ese estado de confusión, llegó a imaginar el homenaje póstumo que le harían los medios si no salía de aquello con vida. «Estaba tan convencida de que iba a fallecer que empecé a pensar en los vídeos que se iban a poner de mí en los programas, estuve pensando en qué ibais a decir de mí tras mi muerte».

¿Por qué ahora? Tres años con migrañas, estrés y cuerpos que claman

La periodista reveló que este no es un proceso nuevo. Hace tres años arrastra migrañas con aura. En momentos de máxima tensión y exigencia laboral, su cuerpo decidió enviar señales drásticas. «El cuerpo te avisa cuando lo estás forzando demasiado», reflexionó.

Más allá del episodio, su relato se convierte en una llamada de atención para muchos: no se trata solo de resistir, de aguantar días sobrepasados sino de escuchar lo que el organismo reclama. En un mundo mediático voraz como la televisión, donde los focos y los tiempos son implacables, reconocer límites puede convertirse en un acto de valentía.

Este mismo fin de semana, Alexia regresó al plató de 'Fiesta' visiblemente más tranquila a contar lo que le había sucedido, aunque con el eco del susto aún reciente.

Que un rostro mediático confiese que pensó que iba a morir obliga a repasar debates sobre estrés, salud neurológica, derechos laborales en televisión y la necesidad creciente de autocuidado en profesiones tan expuestas.