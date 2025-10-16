La actriz Diane Keaton falleció de neumonía

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Diane Keaton falleció de una neumonía. Así lo explicó la familia en un comunicado con en el que ha querido agradecer las muestras de cariño.

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre", explican en la nota remitida a la revista 'People'. Además, quisieron honrarla recordando las causas con las que la oscarizada intérprete estaba profundamente comprometida: "Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado". Según revelaron a la revista estadounidense desde el entorno de Keaton, su salud se había deteriorado "repentinamente" en los últimos meses por lo que su muerte fue "inesperada", "especialmente para alguien con tanta fuerza de espíritu". La misma fuente detalló que "en sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad".

De hecho, "ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo". El comunicado con el que se informa de la causa del fallecimiento está firmado por la familia de la actriz, sin más detalles, si bien se entiende que está suscrito por sus dos hijos, Dexter y Duke, a quienes adoptó en 1996 y 2001.