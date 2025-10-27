Al astronauta leonés Pablo Álvarez le ha llegado la hora del espacio: «Todo lo que es posible que suceda, va a suceder»

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El astronauta leonés Pablo Álvarez está cada vez más cerca de cumplir su sueño: viajar al espacio. Según informó Europa TVE en una jornada de puertas abiertas de la Agencia Espacial Europea (ESA), ya está preparado para viajar a la Estación Espacial Internacional antes de 2030.

Durante una jornada de puertas abiertas celebrada en Madrid, Álvarez compartió los retos de su formación, que combina Ciencias de la Tierra, biología, mecánica orbital o ruso, con un entrenamiento físico y psicológico diseñado para hacer frente a cualquier imprevisto.

«Todo lo que es posible que suceda, va a suceder. Y algunas cosas que no son posibles, que no te esperas, también», explicó el astronauta leonés, subrayando la importancia de estar preparado para cualquier situación. «Parte del entrenamiento es hacernos muy versátiles, poder estar preparados para solucionar cualquier problema que pueda surgir. Y si hace falta improvisar, ser capaces de reaccionar».

Un entrenamiento a la altura del sueño

Ahora, Pablo aprende a pilotar aviones y en unas semanas pasará por un hospital para completar su formación médica, una fase clave para quienes algún día deberán enfrentarse a la vida en órbita.

Más de 2.500 personas asistieron al encuentro de la ESA en Madrid, muchos de ellos niños y niñas que sueñan con seguir sus pasos. «Es la mejor parte de mi trabajo —confesó—. Ver que eres capaz de inspirar a esa siguiente generación de científicos. ¿Y por qué no? Astronautas. Quizás el próximo astronauta español está hoy aquí».

Con su ejemplo, Pablo Álvarez demuestra que León también mira hacia las estrellas y que el sueño de llegar al espacio cada vez está más cerca.