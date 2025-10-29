El inesperado anuncio del leonés Leo Harlem en el Hormiguero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado martes, el plató de El Hormiguero (Antena 3) se vistió de gala para recibir, en su emblemático programa 3.001, a uno de los rostros más queridos y recurrentes de la televisión y la comedia española: Leo Harlem. Sin embargo, lo que parecía ser una visita más se convirtió en un momento de gran trascendencia, ya que el cómico confirmó la noticia que podría marcar su última participación en el programa como activo en el circuito de monólogos.

El presentador, Pablo Motos, fue directamente al grano, expresando su asombro ante el rumor que circulaba: "Me han dicho una cosa, que no sé si creérmela, que es que te jubilas". Con la tranquilidad que lo caracteriza, Harlem, a punto de cumplir los 63 años, ratificó su intención de decir adiós a los escenarios de manera definitiva, poniendo fin a una trayectoria que se inició en el año 2002, cuando se dio a conocer en El club de la comedia.

Como broche de oro a más de dos décadas de exitosa carrera, Leo Harlem ofrecerá un espectáculo de despedida titulado "Hasta luego, Leo". Este show especial se celebrará en Madrid del 17 al 21 de diciembre, y servirá como un emotivo recorrido por los mejores monólogos de humor que le han valido el cariño y la fidelidad de miles de seguidores, prometiendo unas últimas risas y carcajadas memorables. Las funciones de los días 17 y 18 de diciembre serán grabadas para su posterior emisión televisiva, asegurando que su adiós quede registrado.

Harlem explicó detalladamente a Motos los motivos detrás de su decisión, señalando la necesidad de un cambio de ritmo vital. "Voy a tomar una temporada de mucha tranquilidad, porque llevo unos años muy frenéticos, tú lo sabes bien. Uno tiene ya una edad", confesó el humorista. En este sentido, hizo hincapié en que el 1 de enero marcará un "antes y un después" en su vida profesional, buscando también "parar un poquito y ponerme bien de salud".

Aclaró, sin embargo, que su retirada no será total. "Voy a dedicarme a un solo proyecto el año que viene", matizó, refiriéndose exclusivamente a la grabación de los exitosos Leo Talks para la plataforma Movistar Plus+. Además, enfatizó que no dejará de lado las labores sociales y solidarias, señalando que continuará en 2026 "haciendo cosas benéficas con las que colaboro". Con su característico humor, apuntó que era hora de que su maleta, su fiel compañera de viajes, "descanse porque tiene las ruedas un poco gastadas", refiriéndose a la parte "más ingrata" de su trabajo: los constantes desplazamientos a aeropuertos y estaciones.