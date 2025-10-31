Kim Kardashian declara en su programa que la primera misión del hombre en la Luna "fue un montaje"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La NASA rechazó los comentarios de la estrella televisiva Kim Kardashian, que recientemente afirmó durante un episodio de la popular serie 'The Kardashians' que la primera misión del ser humano a la Luna "fue un montaje".

"Sí, Kim Kardashian, ya hemos estado en la Luna antes ¡6 veces!", escribió en la red social X el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, citando directamente la cuenta de la estrella estadounidense.

Además, Duffy comparó la primera carrera espacial, que Estados Unidos libró con la Unión Soviética por llegar primero a la Luna, con la actual competición que mantiene el país con China por regresar al satélite terrestre por primera vez en cinco décadas.

"Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también", sentenció.

La reacción de la NASA se produce después de que Kim Kardashian asegurase durante la serie 'The Kardashians' que la misión Apolo 11, que supuso la llegada del ser humano a la Luna en 1969, "nunca ocurrió".

"Pienso que fue un montaje", agregó durante el capítulo, en el que leyó unas citas que atribuyó a Buzz Aldrin, el segundo hombre que pisó la Luna tras Neil Armstrong, quien según ella admitía que ese alunizaje nunca había sucedido.

Sin embargo, no mencionó el origen de esas supuestas citas de Aldrin, quien en 2002 pegó un puñetazo en la cara a un hombre en Los Ángeles por acosarle y acusarle de mentir sobre la llegada a la Luna.

Kim Kardashian también cuestionó por qué las imágenes del alunizaje mostraban la bandera estadounidense moviéndose "si no hay gravedad en la Luna", por qué no se observaban estrellas en el cielo o por qué los zapatos de la misión que tiene la NASA en su museo poseen huellas diferentes, instando a sus críticos a acudir a Tik Tok para informarse por sí mismos.

Además, mostró su fascinación por las teorías de la conspiración.

Tras recibir la respuesta de Duffy, Kardashian replicó preguntándole acerca del 3I/ATLAS, un cometa observado por primera vez en el Sistema Solar el pasado julio y que podría ser el más antiguo jamás visto por los astrónomos.

Los comentarios de Kim Kardashian se producen en un momento en que Estados Unidos prepara el regreso a la Luna por primera vez desde 1972 mediante el programa Artemis. La misión Artemis 3, que sería la encargada de transportar a los astronautas al satélite está programada para no antes de 2027.