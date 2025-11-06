La campeona olímpica leonesa Lydia Valentín revela el verdadero secreto del éxito: «Todo empieza con una imagen en tu cabeza»

Lydia Valentín durante su entrevista en Los Fulanos, donde desveló cómo la visualización mental la llevó a convertirse en campeona olímpica.Canal de Youtube 'Los Fulanos'

Desde que era una niña en su pueblo de Ponferrada, Lydia Valentín supo que su destino no era seguir el camino convencional. Mientras sus compañeras de clase hacían extraescolares o salían a jugar, ella sacrificaba todo por entrenar. Pero no lo hacía a ciegas: lo hacía con una imagen clara en la mente. Así lo confesó en el pódcast 'Los Fulanos'.

«Sí, sí, yo me veía con ellos», afirmó Lydia refiriéndose a los atletas del Centro de Alto Rendimiento (CAR), un lugar que soñaba pisar cada día. Su declaración resume una de las claves menos visibles —y más decisivas— del alto rendimiento deportivo: la visualización.

La visualización como punto de partida del éxito

Lydia describe un mecanismo mental basado en intención, coherencia y acción. En sus palabras: «Obviamente eso pasa por pensarlo en tu cabeza, imaginarlo para que después lo puedas llegar a ejecutar». La halterófila española, campeona olímpica, mundial y europea, admite que al principio lo hizo de forma instintiva, sin ser plenamente consciente de la estrategia que estaba siguiendo.

Con los años, al mirar atrás, ha podido reconocer que ejecutó, paso a paso, un proceso mental preciso: intención clara, renuncia, entrenamiento coherente y foco absoluto. «Sabía que era la única manera», añade.

Esa coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción es, para Valentín, lo que diferencia a quienes se quedan en el deseo de quienes logran subirse a un podio. Lo explica con contundencia: «No puedo estar pensando en que quiero estar en unos Juegos Olímpicos pero a la vez quiero estar de vacaciones con mis amigas». Una frase que encierra una lección de vida extrapolable a cualquier disciplina: no se puede querer algo sin pagar el precio del compromiso.

Al recordar sus primeros días en el CAR, Lydia confiesa que le costó adaptarse al ritmo de entrenamientos mañana y tarde, mientras mantenía sus estudios. Pero no dudó, rezaba cada septiembre para que renovaran su beca. Quería seguir y mejorar. «Me encanta el entrenamiento, me encanta todo donde estoy», recuerda.

Esa pasión, anclada desde la infancia en una imagen poderosa de sí misma compitiendo en alto nivel, fue su verdadero motor.

En el mismo episodio de 'Los Fulanos', Valentín explica que entender la progresión, fijarse objetivos claros y mantener una disciplina diaria fueron también cruciales. Pero todo, insiste, comienza en la mente.