El postre que pudo salvar a Parada en MasterChef nació en León

Cuando José Manuel Parada, visiblemente abatido, exclamó en la semifinal de MasterChef Celebrity 10 que con «un flan y un brazo de gitano» era feliz, no solo dejó entrever su nostalgia y su hartazgo, sino que conectó sin saberlo con una historia que remite a sus raíces más cercanas. Aunque su eliminación estuvo marcada por la presión de una prueba técnica enrevesada y su decisión de tirar la toalla, lo que pasó desapercibido fue la carga simbólica de ese postre que él reconoció dominar. Porque hay una teoría poco conocida que sitúa el origen del brazo de gitano en la provincia de León, más concretamente en El Bierzo.

El monje berciano que pudo haber creado el brazo de gitano

Según una de las versiones más sugerentes y documentadas del origen de este dulce tan popular en la repostería española, fue un monje berciano quien, tras un viaje a Egipto en la Edad Media, habría traído a tierras leonesas la receta de un pastel enrollado que allí conocían como "brazo egipciano". Con el paso del tiempo, la deformación del término dio lugar al nombre actual: brazo de gitano. Esta teoría, defendida por algunos gastrónomos e historiadores locales, recupera el papel que jugó la repostería monástica en la transmisión y adaptación de recetas foráneas, integrándolas en el imaginario culinario nacional.

Aunque no es la única hipótesis (otras apuntan a una costumbre del siglo XIX en Barcelona, donde los caldereros gitanos recogían recortes de bizcochos enrollados sobre sus brazos), la del monje berciano cobra especial relevancia cuando se entrecruza con la vivencia de Parada, un rostro icónico de la televisión que, en su punto de quiebre emocional, se aferra precisamente a ese dulce.

«Yo me hago mi flan y mi brazo de gitano y con eso soy feliz»

Parada pronunció estas palabras entre lágrimas, en un momento televisivo tan genuino como desconcertante. La escena transcurrió entre el caos de una prueba que lo superaba técnica y mentalmente, en la que llegó a decir: «No me compensa todo esto». Su gesto fue interpretado como una rendición, pero también como una declaración de principios. No se trataba solo de no poder seguir el ritmo, sino de reivindicar la cocina sencilla, doméstica, sin florituras ni sobresaltos.

Que mencionara el brazo de gitano no fue casual. En su sencillez y estructura clásica (un bizcocho fino, una crema, una cobertura) encierra una sofisticación atemporal que Parada, como muchos de su generación, probablemente asocia a los sabores de siempre. Pero también, sin saberlo, a un origen leonés que resuena hoy con especial sentido.

El postre que nunca llegó a presentar

Lo irónico es que, si bien Parada se refería a ese postre como una muestra de sus habilidades y su refugio emocional, no llegó a cocinarlo en MasterChef. La prueba en cuestión consistía en replicar un postre vanguardista creado por la chef Mar López, y la frustración ante la dificultad fue tal que Parada simplemente decidió no continuar. «Me habéis quitado la motivación», reconoció.

Esa escena, entre lágrimas y palabras de consuelo de sus compañeros, cerró el recorrido de Parada en el programa, pero abrió una reflexión inesperada sobre cómo la cocina emocional y la historia gastronómica se entrelazan incluso en los formatos más mainstream.

En ese instante de vulnerabilidad, el presentador volvió al lugar seguro: el de la cocina como consuelo. Que el postre al que se refiere tenga una teoría de origen en su tierra no hace sino añadir una capa de sentido.